أس بي أس عربي۲٤

في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: "هل نسأل عما يجب تغييره في الشخص الذي لديه اعاقة ام في المجتمع؟"

أس بي أس عربي۲٤

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Marking the international day of people with disability, Lorraine Salloum a mother of a 14 year old autistic Caitlin, and an advocate for people with disability launched an awareness panel under the theme ‘Nothing is impossible" while raising funds for Giant Steps school that caters for young adults with autism

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نشر في: 5/12/2022 11:33am
By Petra Taok
تقديم: Fares Hassan, Petra Taok
المصدر: SBS

يحتفى في الثالث من كانون الأول ديسمبر من كل سنة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإرادة الصلبة وأصحاب الهمم. ورغم أن الإعاقة ليست حتمًا ظاهرة للعين، يعاني حوالي 1 من كل 6 (18٪) من الأشخاص في أستراليا أو حوالي 4.4 مليون - من إعاقة، يكشف بحث جديد صادم أن واحدًا من كل اثنين من الأستراليين استخدم مصطلحًا مسيئًا لوصف شخص يعاني من إعاقة وواحد من كل ثلاثة أستراليين ليسوا واثقين من أنهم يعرفون المصطلحات الصحيحة سياسياً عند الإشارة إلى شخص من ذوي الإعاقة. بين نظرة تعيق ونظرة نحفز، كيف يبنى مجتمع حاضن ويحتفل ويفعّل القدرات الخاصة او المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة؟

نشر في: 5/12/2022 11:33am
By Petra Taok
تقديم: Fares Hassan, Petra Taok
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • يصادف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الثالث من كانون الأول ديسمبر والي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة
  • أطلقت فعاليات اللقاء التوعوي الذي حمل شعار "ما من شيء غير ممكن" للتأكيد على الأمل وبحث التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة وأهلهم
  • تخلل اللقاء مشاركات حياتية وشهادات واضاءات متخصصة وعاد ريع الحفل لدعم مركز Giant Steps الذي يعنى بذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بطيف التوحد
الحب لا يكسر جدار التوّحد، بل يخترقه، وهكذا هو حب لورين سلوم لابنتها البكر كايتلن التي ولدت منذ 15 عاماً مصابة بطيف التوحد وغير قادرة على التواصل لفظيًا مع العالم الخارجي.

خصص اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الثالث من كانون الأول ديسمبر من كل عام من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة. يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

لم تكن تعلم لورين سلّوم منذ 15 عاماً، أن طفلتها البكر كيتلين ستعيش في عزلة تامة عن المجتمع بسبب الإصابة بطيف التوحد التي بدأت علاماته تظهر ما بعد الأشهر الستة الأولى من حياة الطفلة. تشخيص غير مسار حياة لورين وزوجها وعائلتها. منذ تلك اللحظة، أصبحت لورين ناشطة، فاعلة ومبادرة في قلب المجتمع لتوعية المجتمع وأطلقت مبادرات توعوية عديدة في هذا المجال التوعية حول طيف التوحد ودعم العائلات التي تربي أطفالاً يعانون منه، أنشأت لورين مجموعات دعم لذوي الاحتياجات الخاصة لتبادل الخبرات ويتناقشون في السبل الأفضل لتحسين نوعية حياة أبنائهم.

سلوم التي تمتلك خبرة تنفيذية واسعة في قطاع الخدمات الاجتماعية لدعم المجتمعات المهمشة من خلال جمعيات غير ربحية، الناشطة والفاعلة في تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، تحدثت عن فعاليات اللقاء التوعوي الذي حمل شعار "ما من شيء غير ممكن" للتأكيد على الأمل وبحث التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة وأهلهم في كل لحظة ومرحلة نمو.

استهلت سلوم مداخلتها عبر برنامج “Good Morning Australia” بتسليط الضوء حول أهمية مشاركة الخبرات الحياتية في خلق توعية مجتمعية وكسر وصمة العار والتقوقع قائلة:

"أردت أن أغير نظرة المجتمع نحو الإعاقة، اذ انه لا يعي كيف يتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة واهلهم".

تعتبر سلوم أن كسر النمطية والنظرة المهمشة هي محورية لتعزيز قدرات كل شخص يعيش مع إعاقة، اذ تقول:
بعض الناس يلقون التحية على ابنتي الاًغر ويتجاهلون ابنتي البكر. ابنتي لا تتكلم انما تشعر، لماذا اذًا هذا التهميش؟

وأوضحت ان التغيير يجب ان يطال المجتمع قائلة:

" نسأل ذواتنا عما يجب تغييره في الشخص الذي لديه إعاقة ليتقبله المجتمع والواقع انه يجدر بنا ان نسأل عما يجب تغييره في المجتمع ليحتضن هؤلاء الأشخاص".

واردفت قائلة:

لا نعمل لكي يتقبل المجتمع أولادنا فحسب، بل ليحتفل بهم

هذا ووجد البحث الذي أجرته تطوير المجتمعات الأسترالية أن أكثر من ثلث (34٪) الأستراليين ليسوا واثقين من أنهم يستخدمون المصطلحات الصحيحة عند الإشارة إلى شخص من ذوي الإعاقة. في الواقع، واحد من كل خمسة (18٪) جاهل تمامًا وليس لديه "فكرة عن الصياغة التي يجب استخدامها" مع اعتراف واحد من كل ثلاثة (36٪) باستخدام مصطلحات مسيئة عن غير قصد.
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SBS Arabic team along with Lorraine Salloum and panelists on the international day of people with disability awareness initiative. Credit: Petra Taok

هذه الأرقام تكشف الحاجة إلى إعادة تقييم المصطلحات المناسبة وغير المناسبة إذ إن استخدام لغة مسيئة، عن غير قصد أو بغير قصد، له تأثير سلبي على المجتمعات ويؤدي إلى سوء التواصل وسوء الفهم مع الشخاص من ذوي الحاجات الخاصة إذ يساهم الشعور بسوء الفهم في شعور الأفراد بالعزلة والانفصال عن العالم من حولهم، مما يزيد من السلوكيات الحصرية في المجتمع.
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ما الذي غيرته كايتلين في حياه لورين الأم وماذا علمتها في رحلة 15 سنة من الصمت المتكلم؟

الإجابة في هذه المقابلة مع الناشطة لورين سلوم في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
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