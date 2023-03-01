الحكومة الأسترالية تبحث اتخاذ إجراءات ضد تيك توك. والسبب؟

النقاط الرئيسية
- الحكومة الأسترالية تطلب توصية من وكالات الأمن لتحديد ما إذا كان ينبغي اتخاذ أي إجراءات ضد تطبيق تيك توك
- وزير الخزانة جيم تشالمرز يقول إن الحكومة على علم بإجراءات البيت الأبيض التي تمنح جميع الوكالات الفيدرالية الأمريكية 30 يوماً لمسح التطبيق من الأجهزة الحكومية
- أثيرت أسئلة حول طرق جمع البيانات السرية للتطبيق المملوك من الصين
قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن الحكومة والوكالات الأمنية على علم بإجراءات البيت الأبيض التي تمنح جميع الوكالات الفيدرالية الأمريكية 30 يوماً لمسح التطبيق من الأجهزة الحكومية.
وقد أثيرت أسئلة حول طرق جمع البيانات السرية للتطبيق المملوك من الصين.
وقال الدكتور تشالمرز إن الحكومة لم تُنصح بعد باتخاذ نفس الإجراء الذي اتخذته نظيرتها الأمريكية، لكنها ستتصرف بناءً على توصيات الأجهزة الأمنية.
وقال لقناة ABC التلفزيونية: "سنأخذ بنصيحة وكالات الأمن القومي".
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