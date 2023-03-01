الحكومة الأسترالية تبحث اتخاذ إجراءات ضد تيك توك. والسبب؟

طلبت الحكومة الأسترالية توصية من وكالات الأمن العليا في البلاد لتحديد ما إذا كان ينبغي اتخاذ أي إجراءات ضد تطبيق تيك توك الشهير.

Canada TikTok Ban

The TikTok startup page is displayed on an iPhone in Ottawa, Ontario, Monday, Feb. 27, 2023. The federal government is banning TikTok from its mobile devices just days after federal and provincial privacy commissioners launched an investigation into the social media platform. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP) Source: The Canadian Press / Sean Kilpatrick/AP

النقاط الرئيسية
  • الحكومة الأسترالية تطلب توصية من وكالات الأمن لتحديد ما إذا كان ينبغي اتخاذ أي إجراءات ضد تطبيق تيك توك
  • وزير الخزانة جيم تشالمرز يقول إن الحكومة على علم بإجراءات البيت الأبيض التي تمنح جميع الوكالات الفيدرالية الأمريكية 30 يوماً لمسح التطبيق من الأجهزة الحكومية
  • أثيرت أسئلة حول طرق جمع البيانات السرية للتطبيق المملوك من الصين
قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن الحكومة والوكالات الأمنية على علم بإجراءات البيت الأبيض التي تمنح جميع الوكالات الفيدرالية الأمريكية 30 يوماً لمسح التطبيق من الأجهزة الحكومية.

وقد أثيرت أسئلة حول طرق جمع البيانات السرية للتطبيق المملوك من الصين.
اقرأ أيضاً

المعارضة تهاجم خطة الحكومة لمضاعفة الضريبة على المعاشات التقاعدية للفئات الميسورة في أستراليا

وقال الدكتور تشالمرز إن الحكومة لم تُنصح بعد باتخاذ نفس الإجراء الذي اتخذته نظيرتها الأمريكية، لكنها ستتصرف بناءً على توصيات الأجهزة الأمنية.

وقال لقناة ABC التلفزيونية: "سنأخذ بنصيحة وكالات الأمن القومي".
اقرأ أيضاً

السلطات الصحية تسحب أدوية من السوق "خوفاً من مخاطر على الصحة"

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.



توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.




يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBS عربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.
شارك
نشر في: 1/03/2023 12:20pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP
الموضوع
Social media

الأكثر متابعة

10:55
SYDNEY GAY AND LESBIAN MARDI GRAS PARADE

'سلّحوا أنفسكم بالمعرفة': ناشطة اجتماعية تتحدث عن مهرجان المثليين في أستراليا

08:38
Driver training exam.

كيف تحصل على رخصة قيادة في أستراليا؟

AFP

جهات أجنبية تتجسس على المهاجرين: هل الجالية العربية مستهدفة؟

A prisoner behind bars with hands cuffed

'ضربها بوحشية': حكم بالسجن المؤبد لرجل قتل زوجته السابقة في ملبورن

07:04
Young man walking in arid desert landscape with photography backpack on an adventure in outback Australia

طرق ذكية وعملية للعثور على من ضل طريقه أثناء رحلة في برية أو أحراش أستراليا

Two men wearing suits and ties standing at lecterns.

التغييرات على المعاشات التقاعدية قادمة وستكون موجعة: هذا ما يجب أن تعرفوه

09:24
FB_IMG_1677552484145.jpg

'القضية الفلسطينية ليست للعرب فحسب': نشاط خيري جديد لجمعية إغاثة أهل غزة في سيدني

11:46
Antoine Kazzi.jpg

صحفي أسترالي ينتقد نتائج دراسة كشفت أن صحفيين أستراليين حجبوا معلومات خوفا من الملاحقة