الحكومة الأسترالية تبحث اتخاذ إجراءات ضد تيك توك. والسبب؟

النقاط الرئيسية الحكومة الأسترالية تطلب توصية من وكالات الأمن لتحديد ما إذا كان ينبغي اتخاذ أي إجراءات ضد تطبيق تيك توك

وزير الخزانة جيم تشالمرز يقول إن الحكومة على علم بإجراءات البيت الأبيض التي تمنح جميع الوكالات الفيدرالية الأمريكية 30 يوماً لمسح التطبيق من الأجهزة الحكومية

أثيرت أسئلة حول طرق جمع البيانات السرية للتطبيق المملوك من الصين

قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن الحكومة والوكالات الأمنية على علم بإجراءات البيت الأبيض التي تمنح جميع الوكالات الفيدرالية الأمريكية 30 يوماً لمسح التطبيق من الأجهزة الحكومية.





وقد أثيرت أسئلة حول طرق جمع البيانات السرية للتطبيق المملوك من الصين.



اقرأ أيضاً المعارضة تهاجم خطة الحكومة لمضاعفة الضريبة على المعاشات التقاعدية للفئات الميسورة في أستراليا

وقال الدكتور تشالمرز إن الحكومة لم تُنصح بعد باتخاذ نفس الإجراء الذي اتخذته نظيرتها الأمريكية، لكنها ستتصرف بناءً على توصيات الأجهزة الأمنية.





وقال لقناة ABC التلفزيونية: "سنأخذ بنصيحة وكالات الأمن القومي".



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.









يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







