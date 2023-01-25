لاعبة التنس جيلينا دوكيتش التي أحبها الأستراليون في بداية مشوارها تتعرض للتنمر بسبب وزنها

النقاط الرئيسية: نشرت المصنفة الرابعة سابقًا على العالم لقطات من رسائل تنمر «مثير للاشمئزاز» و«شرير» تعرضت له

قالت دوكيتش إن أكثر التعليقات شيوعًا كانت «ماذا حدث لها. إنها ضخمة جدًا»

قالت دوكيتش إنها ستواصل التحدث واستخدام المنصة للدفاع عن الآخرين ممن يتعرضون للتنمر ودعمهم

تحتوي هذه القصة على إشارات إلى الانتحار وسوء المعاملة.





شاركت لاعبة التنس الأسترالية السابقة جيلينا دوكيتش على إنستغرام مدى الإساءة التي واجهتها كمعلقة في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.





يوم الثلاثاء نشرت المصنفة الرابعة سابقًا على العالم لقطات من رسائل تنمر «مثير للاشمئزاز» و«شرير» تعرضت له.



وكتبت على إنستغرام: «لقد كان «نقد الجسد» و «التشهير بالسمنة» على مدى الـ 24 ساعة الماضية جنونيًا».





ومن بين التعليقات التي أُرسلت إليها قالت دوكيتش إن أكثر التعليقات شيوعًا كانت «ماذا حدث لها. إنها ضخمة جدًا».





وكان البعض الآخر أكثر قسوة.



One of the messages which Jelena Dokic has received since being on the Australian Open commentary panel. Credit: Instagram/@dokic_jelena كتب أحد المتنمرين: «لا أعتقد حقًا أنه من الجيد أن يعلق حوت مثل جيلينا دوكيتش على مباريات التنس التي أشاهدها ويحولها إلى هراء».





«أراهن أنها ستستغرق 10 دقائق لركض مسافة 100 متر، يرجى التخلص منها، مجرد رؤيتها تضايقني.»





ردًا على الكراهية كتبت دوكيتش على انستجرام قائلة: «سأخبركم بما حدث. أجد طريقة للبقاء على قيد الحياة والقتال».





«ولا يهم حقًا ما أفعله وما حدث لأن الحجم لا ينبغي أن يكون مهمًا.



Australian Player-turned-commentator Jelena Dokic has received a barrage of hate since taking up her role at the Australian Open in 2023. Source: AFP, Getty / Martin Keep «اللطف وكونك شخصًا صالحًا مهمان ومن الواضح أن أولئك الذين يسيئون إليّ والآخرين ليسوا كذلك.





«ما يهم هو الإساءة عبر الإنترنت والتنمر ونقد أجساد الآخرين. هذا هو ما يهم لأن أولئك الذين يفعلون ذلك هم مجرد أشخاص أشرار وسيئين ولئيمين وجاهلين».





قالت أيضا: «ستتحسن لياقتي وصحتي من أجل نفسي لكنك لن تصبح شخصًا أفضل».



قالت دوكيتش إنها ستواصل التحدث واستخدام المنصة للدفاع عن الآخرين ممن يتعرضون للتنمر ودعمهم.





«أحبكم جميعًا، حتى المتنمرين لأنكم تمنحونني الكثير من الحافز والإلهام للقيام بما أقوم به ومحاربة أشخاص مثلكم.»





أشاد العديد من المعجبين بلاعبة التنس السابقة لأنها تحدثت عن الأمر وشجعوها على البقاء قوية.



سبق أن اتهمت دوكيتش والدها بالإساءة الجسدية والعاطفية أثناء صعودها في تصنيفات التنس في السابق.





في عام 2018، تحدثت دوكيتش عن محاربة الاكتئاب لأكثر من عقد من الزمان، وكشفت أنها كانت تفكر في إنهاء حياتها في مرحلة ما.





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