يمكن للأستراليين الآن السفر إلى البرازيل بدون تأشيرة. ولكن هذا سيتغير قريبا

تمت إزالة متطلبات التأشيرة في يونيو 2019 لتشجيع المزيد من الأستراليين على زيارة البرازيل.

A dancer in bright yellow costume and headdress at the Rio Carnival on 25 February 2023.

A dancer at this year's Carnival in Rio de Janeiro. Brazil is set to resume visa requirements for travellers from Australia, Canada, Japan and the US. Source: AAP / AGIF/Sipa USA

النقاط الرئيسية:
  • البرازيل قررت استئناف متطلبات تأشيرة الدخول لمواطني الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وكندا
  • يعلق القرار قرارًا أحادي الجانب اتخذته حكومة الرئيس السابق جاير بولسونارو في يونيو 2019 لتسهيل السياحة
  • قال مصدر دبلوماسي إن قرار عام 2019 بإلغاء متطلبات التأشيرة أضعف قدرة البرازيل على التفاوض مع تلك الدول
قال مصدران مطلعان على الأمر لرويترز إن البرازيل قررت استئناف متطلبات تأشيرة الدخول لمواطني الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وكندا.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخارجية في البلاد، المعروفة باسم إيتاماراتي، القرار يوم الخميس بالتوقيت المحلي لحكومات الدول الأربع. وستعلن الحكومة البرازيلية في وقت لاحق هذا الإجراء علنًا.

يعلق القرار قرارًا أحادي الجانب اتخذته حكومة الرئيس السابق جاير بولسونارو في يونيو 2019 لتسهيل السياحة.
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لا يزال البرازيليون بحاجة إلى تأشيرات للسفر إلى الدول الأربع.

وقال مصدر دبلوماسي إن قرار عام 2019 بإلغاء متطلبات التأشيرة أضعف قدرة البرازيل على التفاوض مع تلك الدول.

أظهرت دراسات الحكومة البرازيلية أيضًا أن التأثير على أعداد السياح كان ضئيلًا، على الرغم من أن جائحة COVID-19 ربما تكون أيضًا سببا في ضعف الأرقام.
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كان عدد السياح الوافدين من الولايات المتحدة - الذين يمثلون جزءًا صغيرًا من السياح في البرازيل - في عام 2022 لا يزال أقل من أرقام 2018.

وفي الوقت نفسه، انخفض عدد السياح اليابانيين في عام 2019 بنسبة 4.5 في المائة وزار 17 ألف فقط البرازيل في عام 2022.

تنصح وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية الأستراليين بممارسة
«درجة عالية من الحذر في البرازيل»
بسبب الخطر المستمر للاحتجاجات العنيفة.

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نشر في: 10/03/2023 8:38am
المصدر: Reuters
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