ما هي البلدان التي يمكن للأستراليين السفر إليها بدون تأشيرة في 2023؟

النقاط الرئيسية تصدرت اليابان مرة أخرى مؤشر Henley Passport حيث يتمتع مواطنوها بإمكانية السفربدون تأشيرة إلى 193 وجهة.

احتلت أستراليا المرتبة الثامنة حيث تمكن مواطنوها من السفر إلى 185 وجهة دولية بدون تأشيرة.

هناك 42 وجهة حول العالم يحتاج فيها حاملو جوازات السفر الأسترالية إلى تأشيرة للدخول.

تقوم شركة Henly & Partners ومقرها لندن، باستخدام بيانات من هيئة النقل الجوي الدولية، لتحديد البلدان التي تحتاج إلى تأشيرات مسبقة للسفر بدون تأشيرة إلى 227 وجهة في العالم.





وأظهر أحدث بيانلت لمؤشر Henly Passport أن اليابان احتلت المركز الأول للعام الخامس على التوالي، مما يتيح لمواطنيها الوصول بدون تأشيرة إلى 193 وجهة دولية رئيسية.





أما أستراليا فتأتي في المركز الثامن، مما يمكّن الأستراليين من السفر إلى 185 وجهة دولية بدون تأشيرة.





وتعتبر جوازات السفر السنغافورية والكورية الجنوبية هذا العام، ثاني أقوى جوازات سفر في العالم، تليهما ألمانيا وإسبانيا في المرتبة الثالثة.



Source: Supplied أما أفغانستان فما زالت في أسفل القائمة، يليها العراق وسوريا.



Source: Supplied ما هي البلدان التي يمكن للأستراليين السفر إليها بدون تأشيرة؟





هناك 185 وجهة يمكن لحاملي جوازات السفر الأسترالية السفر إليها دون الحاجة إلى تأشيرة. كما يمكنهم الحصول على إذن سفر ورقي أو إلكتروني عند الوصول إلى المطار، وفقًا لمؤشر Henley Passport.





تتيح 49 دولة أوروبية، تشمل البرتغال، بولندا، المملكة المتحدة وأوكرانيا، للأستراليين الوصول بدون تأشيرة.



كذلك تقدم أكثر من 12 وجهة في أوقيانوسيا إمكانية السفر بدون تأشيرة للأستراليين، بما فيها نيوزيلندا وفيجي وبولينيزيا الفرنسية، فضلاً عن دول عدة في منطقة البحر الكاريبي، منها باربادوس وجزر كايمان وجامايكا.





في أميركا، 19 دولة لا تتطلب من الأستراليين الحصول على تأشيرة للدخول، مثل الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، إلى جانب اثنتي عشرة دولة أفريقية، بما في ذلك بوتسوانا والمغرب وتونس.





يمكن للأستراليين زيارة 10 وجهات آسيوية بدون تأشيرة، وهي هونغ كونغ وماليزيا والفلبين و6 في الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل وقطر.





تعد كمبوديا، مصر، لبنان، باراغواي وساموا من بين أكثر من 40 وجهة حول العالم حيث يمكن للأستراليين الحصول على تأشيرة دخول عند وصولهم إالى البلد، في حين يتوفر إذن سفر إلكتروني عند الدخول إلى دول مثل الولايات المتحدة، كندا، باكستان وسريلانكا.





ما هي البلدان التي يحتاج إليها للأستراليين إلى تأشيرة دخول؟





هناك 42 وجهة يحتاج فيها حاملو جوازات السفر الأسترالية إما إلى الحصول على تأشيرة قبل المغادرة أو الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة للحصول على تأشيرة عند الوصول.





أكثر من نصفهم في إفريقيا، بما في ذلك غانا وكينيا وجنوب السودان.



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كذلك تتطلب كوبا في منطقة البحر الكاريبي، وناورو في أوقيانوسيا من السياح الأستراليين الحصول على تأشيرات - بينما يوجد في آسيا 10 مناطق، بما في ذلك أفغانستان والصين وكوريا الشمالية.





والأستراليون الذين يخططون لرحلة أوروبية في أذربيجان أو روسيا أو تركيا سيحتاجون أيضًا إلى تأشيرة، وكذلك أولئك الذين يتجهون إلى سوريا أو اليمن في الشرق الأوسط أو تشيلي أو سورينام في امريكا.





أشهر وجهات السفر الدولية للأستراليين





تعد إندونيسيا وجهة السفر الدولية الأكثر شعبية بالنسبة للمقيمين الأستراليين، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي.





كانت نيوزيلندا والولايات المتحدة ثاني وثالث أكثر الأماكن زيارة من قبل الأستراليين، بينما احتلت المملكة المتحدة وسنغافورة والهند وفيجي وتايلاند وإيطاليا وفيتنام المراكز العشرة الأولى.





ونشير بالذكر أن الهند وفيتنام هما الدولتان الوحيدتان في تلك القائمة اللتان تطلبان من الأستراليين الحصول على تأشيرة قبل وصولهم.





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