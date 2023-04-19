قرار مجلس محلي في سيدني برفع العلم الإسرائيلي يثير موجة غضب

النقاط الرئيسية السكان خارج مجلس محلي في سيدنى تجمعوا أثناء انعقاده للاحتجاج على قرار رفع العلم الإسرائيلي فوق مبنى البلدية

صوّت مجلس مدينة راندويك لصالح رفع العلم فوق مبنى البلدية في 26 نيسان/أبريل للاحتفال بالذكرى الـ 75 لاستقلال إسرائيل

يقول الذين يعارضون رفع العلم إن المزاعم المستمرة بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، تعارض قيم أستراليا الخاصة بالمساواة والتعددية

في وقت سابق من هذا العام، صوّت مجلس مدينة راندويك لصالح رفع العلم فوق مبنى البلدية في 26 نيسان/أبريل للاحتفال بالذكرى الـ 75 لاستقلال إسرائيل.





ومساء الثلاثاء، أسقط المجلس اقتراحاً عاجلاً بإلغاء القرار، مما أُثار استياء بعض الحضور.





ويقول الذين يعارضون رفع العلم إن المزاعم المستمرة بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، تعارض قيم أستراليا الخاصة بالمساواة والتعددية.





من جهته، أعرب يحيى الشهابي وهو فلسطيني مقيم في سيدني عن صدمته من قرار المجلس رفع العلم الإسرائيلي.





وقال البروفيسور شهابي: "سواء ضمنيًا أو صراحة، يعلن المجلس أنه يتغاضى عن تصرفات الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".



"لدي أصدقاء وزملاء يهود كثيرون في مجال الطب، نتشارك في الكثير من القيم حول الحياة والإنسانية، لكن إسرائيل لا تشارك هذه القيم".





ودعم الرئيس التنفيذي لمجلس النواب اليهودي في نيو ساوث ويلز، دارين بارك، بشدة قرار مجلس راندويك برفع العلم الإسرائيلي كرسالة دعم للسكان اليهود في المنطقة الذين يعتبرون ذكرى استقلال إسرائيل عام 1948 مناسبة تاريخية.





قال بارك: "تربط نيو ساوث ويلز وإسرائيل علاقة دافئة وطويلة الأمد تقوم على القيم المشتركة".





"رفع العلم الإسرائيلي بغض النظر عن خلفيتنا أو إيماننا أو اللغة التي نتحدث بها، يعني أن الجميع مرحب بهم في دولتنا المتعددة الثقافات".





وقالت ميشيل بيركون اليهودية، وهي من سكان ماروبرا، إن العلم لا يمثلها ولا يمثل مساهمتها في المجتمع المحلي.





أضافت، "أنا من عائلة ناجين من الهولوكوست جسّدت يهوديتهم الوجه المعاكس لوحشية إسرائيل تجاه الفلسطينيين".





بناءً على طلب السكان، بما في ذلك الفلسطينيين واليهود والمسيحيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، قدمت شبكة المناصرة الأسترالية الفلسطينية الدعم وساعدت في لفت الانتباه إلى الاحتجاج.



وتم التصويت على الاقتراح برفع العلم من قبل المجلس مرة أخرى في شباط/فبراير، وشمل أيضاً توجيه رسالة إلى منظمات وقادة يهود بارزين نيو ساوث ويلز كاعتراف وتقدير لمساهمة الجالية اليهودية في مدينة راندويك.





وتم تمرير الاقتراح بعشرة أصوات مقابل أربعة معارضين، منهم نائب رئيس البلدية ومستشارة حزب الخضر رافائيلا باندولفيني.





كما صوّت أعضاء مجلس غرينز كيم تشابل ومايكل أوليف وفيليبا فيتش ضد الاقتراح.





وقالت باندولفيني إن رفع علم دولة أخرى فوق مبنى البلدية يجب أن يتم فقط من خلال دراسة متأنية مع الأخذ في الاعتبار الضرر المحتمل الذي قد يلحق بأفراد المجتمع.





وأضافت أن "الاقتراح يثير القلق بشكل خاص في ظل الأحداث الأخيرة في إسرائيل بما في ذلك اقتحام المسجد الأقصى وهجمات الحكومة اليمينية الحالية على القضاء".





في نفس الاجتماع، صوّت المجلس لصالح رفع العلم اليوناني في 25 آذار/مارس للاحتفال بمرور 202 عام على استقلال اليونان.





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