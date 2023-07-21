زيادة جديدة على ضريبة المشروبات الكحولية في أستراليا

يدفع الأستراليون واحدة من أعلى الضرائب على المشروبات الروحية في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع التكلفة عليهم قريباً.





ويطالب مصنعو المشروبات الكحولية بتجميد زيادة رسوم الكحول مع بلوغ الأسعار ذروتها في مرحلة حرجة لم يكن من المتوقع أن تصل أستراليا إليها قبل عام 2029.





وتزيد الضريبة الانتقائية على المشروبات الروحية مرتين سنوياً بما يتماشى مع مؤشر أسعار المستهلك.



وجاءت الزيادة الأخيرة على الضريبة في أعقاب زيادات بلغت 4.1% العام الماضي و3.7% أخرى في شباط/فبراير.





وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد معامل التقطير الأسترالية، بول ماكلي، إن الزيادات غير مستدامة مشدداً على أهمية دعم صناعة الكحول التي تضم أكثر من 600 معمل تقطير، لا سيما الشركات العائلية الصغيرة في المناطق الريفية.

