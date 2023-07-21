زيادة جديدة على ضريبة المشروبات الكحولية في أستراليا

يواجه مستهلكو المشروبات الكحولية ارتفاعاً آخر في تكلفة الكحول، حيث من المقرر أن تتجاوز الضريبة على المشروبات الروحية 100 دولار لكل لتر للمرة الأولى.

BREWERY STOCK

A beer is poured at the Willie the Boatman brewery in Sydney, Friday, May 4, 2018. A beer tax that slugs craft brewers 40 per cent more for using smaller kegs is due to be axed in the federal budget. (AAP Image/Daniel Munoz) NO ARCHIVING Source: AAP / DANIEL MUNOZ/AAPIMAGE

يدفع الأستراليون واحدة من أعلى الضرائب على المشروبات الروحية في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع التكلفة عليهم قريباً.

ويطالب مصنعو المشروبات الكحولية بتجميد زيادة رسوم الكحول مع بلوغ الأسعار ذروتها في مرحلة حرجة لم يكن من المتوقع أن تصل أستراليا إليها قبل عام 2029.

وتزيد الضريبة الانتقائية على المشروبات الروحية مرتين سنوياً بما يتماشى مع مؤشر أسعار المستهلك.
اقرأ أيضاً

الغرب يتراجع أمام آسيا وأفريقيا: دولة عربية ستصبح سابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2075

وجاءت الزيادة الأخيرة على الضريبة في أعقاب زيادات بلغت 4.1% العام الماضي و3.7% أخرى في شباط/فبراير.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد معامل التقطير الأسترالية، بول ماكلي، إن الزيادات غير مستدامة مشدداً على أهمية دعم صناعة الكحول التي تضم أكثر من 600 معمل تقطير، لا سيما الشركات العائلية الصغيرة في المناطق الريفية.
اقرأ أيضاً

"ابقوا في بيوتكم!": أسد هارب في شوارع برلين والشرطة تحذّر

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

شارك
نشر في: 21/07/2023 11:38am
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

اخترنا لك

A zoomed in Medicare card is pictured.

'ميديكير' يطلق خدمات جديدة للمرضى والأطباء

Marlinenew2.jpeg

'Nothing is impossible': The former refugee grandmother who drives a tram

08:00
Cash

ما هو أقصى مبلغ يمكن أن تقدمه كهدية إذا كنت تستلم دفعات سنترلنك؟

A digital graphic showing power poles, money, blocks with ABC written on them, and a moneybox with a $1 coin being dropped into it.

تعرفوا على أبرز الدفعات الحكومية التي ستحصلون عليها اعتباراً من هذا الأحد

A woman withdrawing money from an ATM

دفعات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ الشهر القادم: هل أنتم من مستحقي هذا الدعم؟

MELBOURNE UNIVERSITY STOCK

ثلاث جامعات أسترالية تنضم إلى قائمة أفضل 20 جامعة في العالم

08:37
Lottery Jackpot

رجل من سيدني أصبح ثاني أكبر فائز في اليانصيب في التاريخ. فما هو المبلغ الذي حصل عليه؟

08:42
WhatsApp Image 2023-07-16 at 1.44.35 PM.jpeg

عائلة فنية عراقية تسعى للاستقرار في أستراليا بمساعدة الموسيقى التقليدية