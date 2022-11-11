من الازدهار إلى الأفول: ماذا تعني عمليات التسريح الجماعي في فيسبوك و تويتر بالنسبة لمستقبل التكنولوجيا؟

النقاط الرئيسية: منذ شراءTwitter في أواخر أكتوبر قام إيلون ماسك بتسريح حوالي نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 موظف

قامت Meta ، الشركة الأم لـ Facebook و Instagram بتسريح حوالي 13 في المائة من موظفيها في نوفمبر

بعد الطفرة التي حدثت خلال سنوات الوباء "التكنولوجيا آخذة في الانحسار"

يقوم عمالقة تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي Twitter و Meta بإقالة آلاف الموظفين بينما تتزايد الدعوات لمقاطعة منصتيهما عبر الإنترنت.





منذ شراءTwitter في أواخر أكتوبر قام إيلون ماسك بتسريح حوالي نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 موظف بما في ذلك حوالي 90 في المائة من الموظفين في الهند.





قال ماسك في تغريدة إن الشركة المثقلة بالديون كانت تخسر أكثر من 4 ملايين دولار (6.2 مليون دولار) في اليوم.





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كتب ماسك في 5 تشرين الثاني (نوفمبر): "فيما يتعلق بتخفيض العمالة لسوء الحظ لا يوجد خيار عندما تخسر الشركة أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم".



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كذلك فإن العديد من الشركات التي تحذر من نوايا ماسك قد أوقفت الإعلان على تويتر مما أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات.





وألقى ماسك باللوم على "النشطاء" في انخفاض عائدات الشركة.





وكتب في تغريدة على تويتر: "شهد موقع تويتر انخفاضًا هائلاً في الإيرادات ، بسبب ضغوط جماعات النشطاء على المعلنين ، على الرغم من أن شيئًا لم يتغير مع تعديل المحتوى وفعلنا كل ما في وسعنا لإرضاء النشطاء".





في نفس الوقت قامت Meta ، الشركة الأم لـ Facebook و Instagram بتسريح حوالي 13 في المائة من موظفيها في نوفمبر مما أدى إلى طرد أكثر من 11000 موظف.





كتب مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، في رسالة على مستوى الشركة يوم الأربعاء: "أريد أن أتحمل المسؤولية عن هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هنا".





"أعلم أن هذا صعب على الجميع ، وأنا آسف بشكل خاص لأولئك المتأثرين."





قال زوكربيرج إنه عندما ارتفعت التجارة عبر الإنترنت خلال الوباء ، اتخذ قرارًا "بزيادة كبيرة" في الاستثمار وبزيادة حجم الشركة.





وقال: "لسوء الحظ لم يحدث هذا بالطريقة التي كنت أتوقعها".





"لم يقتصر الأمر على عودة التجارة عبر الإنترنت إلى الاتجاهات السابقة ولكن تباطؤ الاقتصاد الكلي وزيادة المنافسة وخسارة الإعلانات تسببت في انخفاض عائداتنا أكثر كثيرًا عما كنت أتوقعه.





"لقد فهمت هذا بشكل خاطئ ، وأنا أتحمل مسؤولية ذلك".



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هذا وقد ارتفع سهم ميتا بنسبة 5.2 في المائة يوم الأربعاء وهو اليوم الذي أعلن فيه زوكربيرج عن تسريح العمال ليغلق عند 101.47 دولارًا أمريكيًا (157.74 دولارًا أمريكيًا).





وعد ماسك بإزالة ما يزعم أنه طبيعة هرمية لتويتر ومنح "القوة للناس" لكن بعض النقاد يقولون إنه يزيد الأمور سوءًا.





كتب ماسك في منشور: "نظام اللوردات والفلاحين الحالي على تويتر لمن لديه أو ليس لديه علامة تحديد زرقاء هو هراء".





"السلطة للشعب! أزرق مقابل 8 دولارات شهريًا".





قال ماسك ذلك في إشارة إلى خطته لجعل الناس يدفعون 8 دولارات أمريكية (12.50 دولارًا) شهريًا ليتم التحقق من حساباتهم.



"خسارة كبيرة لـMeta"

قال أستاذ دراسات الإنترنت في جامعة كيرتن ، تاما ليفر لـ SBS News إن زوكربيرغ مثله مثل ماسك ارتكب أخطاء في إدارة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الخاص به.





وقال البروفيسور ليفر: "قام ماسك بما لا يمكن تصوره وجعل زوكربيرج يبدو وكأنه تمكن من تسريح العمال بشكل جيد ، لكن هذا ليس صحيحًا أيضًا".





"11000 شخص يمثل خسارة كبيرة لـ Meta ، خاصةً لأن التسريح تضمن العديد من الباحثين الداخليين الذين يبحثون في المعلومات الخاطئة ، والتي لا تزال تمثل مشكلة كبيرة على منصات meta."



هل هذه نهاية حلم التكنولوجيا؟

عمالقة التكنولوجيا مثل Twitter و Meta ليسوا الشركات الوحيدة التي تكافح في هذه الصناعة حاليا.





كما يرى بعض الخبراء أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا آخذة في الانحدار.





يأتي ذلك بعد أن شهدت ما يسمى بشركات "يونيكورن" طفرات في مجال التكنولوجيا.





وشركة "يونيكورن" هي شركة خاصة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي (1.56 مليار دولار). اعتبارًا من أكتوبر 2022 ، هناك أكثر من 1200 من تلك الشركات حول العالم.





ولكن البروفيسور ليفر يقول إن بعد الطفرة التي حدثت خلال سنوات الوباء "التكنولوجيا آخذة في الانحسار".





وأضاف: "الطفرة الهائلة في سنوات الوباء ، حيث كانت التكنولوجيا هي عالمنا الاجتماعي ، تتباطأ وتصحح نفسها وبالنسبة لصناعة مبنية على أسطورة النمو اللامتناهي فإن هذا سيضر بأرباحهم النهائية وسعر أسهمهم".





"إنه أمر مروع أيضًا بالنسبة للموظفين الذين تركوا العمل والمستخدمين الآن في خطر أكبر لأن المتابعة ستكون أقل دقة."





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