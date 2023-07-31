وفاة طفل في الخامسة من العمر دهساً في شمال سيدني

تم استدعاء خدمات الطوارئ بعد ورود تقارير عن وقوع حادث دهس يوم الأحد في شارع أنزاك بضاحية كولاروي حوالي الساعة 1.25 مساءً.
عالج المسعفون الصبي في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى سيدني للأطفال وهو في حالة حرجة.
وقالت الشرطة في بيان اليوم الإثنين إنه توفي في المستشفى حوالي السادسة مساءً.
وتم فحص مسرح الجريمة في وقت لاحق من قبل عناصر الشرطة.
وتم نقل سائق السيارة، وهو رجل يبلغ من العمر 77 عاماً، إلى مستشفى Northern Beaches لإجراء فحوصات إجبارية وسيتم إعداد تقرير من قبل الطبيب الشرعي حول الحادث.
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