وفاة طفل في الخامسة من العمر دهساً في شمال سيدني

توفي طفل في الخامسة من عمره بعد أن صدمته سيارة في منطقة Northern Beaches شمال سيدني.

WA SCHOOL FIREARMS INCIDENT

Police tape at the scene where a 15-year-old male allegedly fired multiple shots from a rifle at Atlantis Beach Baptist College in Perth, Thursday, May 25, 2023. A 15-year-old is in police custody after he allegedly fired three shots from a rifle at his former private school in Perth's northern suburbs. (AAP Image/Aaron Bunch) NO ARCHIVING Source: AAP / AARON BUNCH/AAPIMAGE

تم استدعاء خدمات الطوارئ بعد ورود تقارير عن وقوع حادث دهس يوم الأحد في شارع أنزاك بضاحية كولاروي حوالي الساعة 1.25 مساءً.

عالج المسعفون الصبي في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى سيدني للأطفال وهو في حالة حرجة.
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وقالت الشرطة في بيان اليوم الإثنين إنه توفي في المستشفى حوالي السادسة مساءً.

وتم فحص مسرح الجريمة في وقت لاحق من قبل عناصر الشرطة.
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وتم نقل سائق السيارة، وهو رجل يبلغ من العمر 77 عاماً، إلى مستشفى Northern Beaches لإجراء فحوصات إجبارية وسيتم إعداد تقرير من قبل الطبيب الشرعي حول الحادث.

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نشر في: 31/07/2023 11:56am
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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