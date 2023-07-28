بعد تصفية خمسة أشخاص: شرطة نيو ساوث ويلز تشكل قوة ضاربة لمكافحة حرب العصابات في سيدني

قالت الشرطة إن سلسلة من عمليات التصفية التي جرت مؤخراً في سيدني مرتبطة بصراع دموي بين عصابات المخدرات.

GREENACRE SHOOTING SYDNEY

Police at the scene of a shooting in Greenacre in Sydney, Wednesday, July 26, 2023. A high-profile Sydney lawyer has been shot outside his home in what police believe is a targeted attack. (AAP Image/Dan Himbrechts) NO ARCHIVING Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE

تم تشكيل وحدة تحقيق للحد من أعمال العنف بعد مقتل رجل بالرصاص في ضاحية كانتربري بجنوب غرب سيدني صباح أمس الخميس، وهو خامس ضحية من هذا النوع خلال أيام.

وقالت مفوضة الشرطة كارين ويب إن الفرقة المتخصصة ستتعامل مع عمليات إطلاق النار خلال الشهر الماضي على أنها سلسلة مترابطة "حتى يثبت العكس".

أضافت، "سنطرح 100 شرطي إضافي لهذه المهمة".

"نحن نتحدث عن 70 محققاً مكرسين لفريق العمل و30 عنصراً إضافياً سيقومون بدوريات في شوارع جنوب غرب سيدني."

ويبدو أن هجوم يوم الخميس كان القشة التي المحطة الفاصلة بالنسبة للشرطة، بعدما قُتل الرجل في العشرينات من عمره بالرصاص في شارع بروتون حوالي الساعة الثانية فجراً.
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وقالت وزيرة الشرطة ياسمين كاتلي إنها سئمت من العنف.

وكان قد تم العثور على الرجل المجهول الهوية من قبل الشرطة وهو مصاب بعدة طلقات نارية في هجوم قيل إنه مرتبط بحرب العصابات.

وتم علاجه من قبل المسعفين لكنه توفي في مكان الحادث.

وقال مساعد المفوض ديف هدسون إن سلسلة عمليات إطلاق النار المتبادلة مرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة التي تتنازع للسيطرة على تجارة المخدرات غير المشروعة في سيدني.

أضاف هدسون: "تفاقمت الأمور على مدى السنوات العديدة الماضية. سيدني للأسف واحدة من أعلى مستهلكي الكوكايين والميثامفيتامين في العالم ".

ينخرط في حرب العصابات المستمرة منذ سنوات عدد من العائلات وقد أودت بحياة 11 شخصاً على الأقل خلال الأعوام الأخيرة، قبل تجددها مؤخراً.
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سيقوم فريق العمل Magnus بالتحقيق في العلاقة بين عمليات إطلاق النار التي أدت لمقتل ألين مراديان في تقاطع بوندي في حزيران/يونيو.

وكشف الشرطة أن عملية التصفية في كانتربري جرت بعدما تشاجر رجلان مع الضحية. وعثرت الشرطة في وقت لاحق على ما تعتقد أنهما سيارتان محترقتان استخدمهما القتلة للهروب.

وفي صباح اليوم السابق، أصيب المحامي الجنائي البارز محمود عباس بجروح خطيرة خارج منزله في ضاحية Greenacre.

وكان عباس قد توكل للدفاع عن مطلوبين بارزين، بما في ذلك أعضاء في خلية إرهابية مزعومة تستوحي أفكار تنظيم داعش متهمة بالتآمر لتدمير معالم في سيدني، فضلاً عن نائب رئيس بلدية أوبورن السابق سليم مهاجر.

ويوم الأحد الفائت، تم إطلاق النار على ثلاثة أشخاص في Greenacre مما أسفر عن إصابة رجل يبلغ من العمر 25 عاماً بجروح خطيرة وآخر يبلغ من العمر 22 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 19 عاماً.

وتوفي الشاب البالغ من العمر 25 عاماً يوم أمس الخميس.

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نشر في: 28/07/2023 12:01pm
المصدر: AAP

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