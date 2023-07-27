أصغر عمدة في احدى أكبر البلديات: " إن وصلتُ انا، فكل مهاجر قادر"

النقاط الرئيسية: يطلق عمدة كانترباري- بانكستاون حملة إنسانية تهدف لجمع التبرعات للأشخاص الذين يعانون من التشرد أو المعرضين لخطر التشرد وخلق التوعية لمواجهة هذه الظاهرة

سيقضي الحايك الليل بأكمله في العاشر من آب/أغسطس في مطار بانكستاون للمساعدة، وذلك بالتعاون مع جمعية Act Mission Australia

يتحدث الحايك عن أبرز التحديات التي واجهها منذ وصوله الى استراليا في عمر المراهقة وكيفية تبوّئه منصب عمدة كانترباري- بانكستاون في هذا العمر المبكر

انتخاب بلال حايك رئيسا لبلدية كانتباري-بانكستاون التي تتسم بتنوع ثقافي واثني، تؤكد ان كل مهاجر قادر على الوصول الى اعلى القمم.





يعود حايك بالذاكرة الى لحظات الرحيل من جذورٍ غرست فيه طفولته، فالوصول الى الأرض الغريبة بعدما تعذّر على والديه تأمين كلفة الدراسة الجامعية لشقيقته وشقيقه الأكبر سنًا.





يقول حايك:





"أراد والدي تأمين فرص تعليم لنا فاختاروا الهجرة ووصلت في الثانية عشرة لا اتقن أي كلمة باللغة الإنكليزية".





حايك الذي وصل اليوم الى اعلى المراتب، يستذكر تلك البدايات القاسية فيقول:





كانت تجربة صعبة جدًا وسط عائق اللغة ولكن ما لا يقتلنا يجعلنا أكثر قوة





وضع حايك مهاراته الرياضية في خدمة استقراره في استراليا، وهو الذي خاض بطولات عديدة في رياضة الكاراتيه الذي بدأ يتدرب عليها في لبنان، تابع مسيرته الرياضية بشغف. ولكن إثر تعرضه لحادث في عمر التاسعة عشر، انتقل من متبارٍ الى مدرّب للأطفال.





عن هذه التجربة يقول:





"اكتسبت خبرة القيادة من خلال تأسيس ناديّ الخاص للتدريب ومن هناك انطلقت الى العمل المجتمعي التطوعي مع الشبيبة المنحرفة".





حايك الذي يترأس احدى أكبر البلديات اليوم في نيو ساوث وايلز والتي تحتفي بغنى تعدديتها، يبادر الى ان يصل هو الى الناس ويكون على مقربة منهم ومن احتياجاتهم، لذا يخصص باصًا نقالًا ليلتقي النا مرة كل أسبوعين في الشوارع ضمن النطاق البلدي. يقول الحايك:





اخترت ان انطلق انا نحو الناس بدل من ان انتظرهم كي يأتوا هم اليّ والتقيت بخمسة اشخاص أعمارهم تفوق ال90





في بلدية تحتفي بالتعددية الثقافية مع أكثر من 120 لغة محكية تجعلها نموذجًا للعالم يقول الحايك"





"لسنا الأغنى، بل الافضل، ونحن مثال للعالم بأجمعه عن التعددية".





ولأن خدمة الشأن العالم محورها الانسان، يبادر العمدة الشاب بحملة إنسانية تهدف لجمع التبرعات للأشخاص الذين يعانون من التشرد أو المعرضين لخطر التشرد وخلق التوعية لمواجهة هذه الظاهرة. سيقضي الحايك الليل بأكمله في العاشر من آب/أغسطس في مطار بانكستاون للمساعدة، وذلك بالتعاون مع جمعية Act Mission Australia.





وفي هذا الإطار يقول الحايك:





رأيت التشرد بأمّ العين ولأشخاص من جاليتنا





تجدر الإشارة الى انه وفقًا لأحدث بيانات التعداد السكاني، تضاعف التشرد في مدينتنا تقريبًا منذ عام 2011، وشملت القضايا الرئيسية التي ساهمت في الزيادة الافتقار إلى المساكن الميسورة التكلفة ، وتعاطي المخدرات والكحول ، وارتفاع عدد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء من العنف المنزلي والعائلي.







وختم الحايك قائلًا:





"افتخر بجاليتنا الرائدة ولدينا قياديين في المجالات كافة"،





للشباب أقول احلموا بالأعلى وضعوا الاهداف ووصولي يؤكد انكم قادرون على الوصول

كيف توجّه الحاي



ك الى والديه؟



الإجابة في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.







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