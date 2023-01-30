فوضى في خدمة الحافلات بسيدني وتحذيرات من إلغاء آلاف الرحلات

النقاط الرئيسية ركاب الحافلات في سيدني يتلقون تحذيراً بضرورة "الاستعداد للفوضى" في شبكة حافلات المدينة فيما تعاني الولاية من نقص في سائقي الحافلات

قالت النقابات إن مشغلي الحافلات أجبروا على إلغاء آلاف الخدمات فيما تصر سلطات النقل على أن الوضع مؤقت فقط

ألقى رئيس الحكومة دومينيك بيروتيه باللوم على النقابات فيما يتعلق بنقص السائقين على الرغم من عدم اتخاذ النقابة أي إجراءات يوم الإثنين

قالت النقابات إن مشغلي الحافلات أجبروا على إلغاء آلاف الخدمات فيما تصر سلطات النقل على أن الوضع مؤقت فقط.





وقالت متحدثة باسم Transport for NSW إن الإلغاء سببه قيام المشغلين بإلغاء خدمات محددة.





"يقوم العديد من مشغلي الحافلات في سيدني الكبرى بإجراء تعديلات مؤقتة على الخدمة للتعامل مع النقص غير المسبوق في السائقين".



وتشمل الإلغاءات المناطق الشمالية والشمالية الغربية والجنوبية من وسط مدينة سيدني، بما في ذلك الشواطئ الشمالية والضواحي الشرقية.





وفي حين يقول الاتحاد إن منطقة أخرى جنوب غرب المدينة، تشمل الغرب الداخلي، ستتأثر أيضاً، قالت هيئة النقل في نيو ساوث ويلز إن هذه التغييرات قد تم إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر.





ويلقي اتحاد السكك الحديدية والترام والحافلات (RTBU) باللوم على خصخصة شبكة الولاية، فيما يكافح قطاع النقل لجذب السائقين والاحتفاظ بهم.



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وقال غريتش يوم الأحد: "يجب أن يستعد المسافرون للفوضى في محطات حافلاتنا اعتباراً من اليوم الاثنين حيث تحظر حكومة نيو ساوث ويلز آلاف الرحلات في محاولة للتعامل مع تداعيات خصخصة الحافلات".





وحث الركاب على عدم لوم السائقين، قائلاً إن حكومة الولاية هي المسؤولة عن الحالة السيئة للشبكة.





وألقى رئيس الحكومة دومينيك بيروتيه باللوم على النقابات فيما يتعلق بنقص السائقين على الرغم من عدم اتخاذ النقابة أي إجراءات يوم الإثنين.





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