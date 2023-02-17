حرائق الغابات تضرب المنازل في كوينزلاند وتحذيرات من دخان سام

النقاط الرئيسية: اشتعل الحريق فى مساحة 143 هكتارا على حافة بلدة ايرى بينينسولا بعد ان اندلعت وسط ظروف شديدة الحرارة يوم الخميس

تم نشر أطقم إطفاء الإغاثة في ميناء لينكولن من جميع أنحاء الولاية

تم إعادة فتح الطرق المحلية التي أغلقت في ذروة حالة الطوارئ ولكن مع فرض قيود على السرعة

تضررت المنازل والمباني الصناعية بسبب حريق الغابات في ميناء لينكولن في كوينزلاند مع استمرار أطقم رجال الإطفاء في محاولة إخماد الحريق وسط تحذيرات من الدخان السام.





اشتعل الحريق فى مساحة 143 هكتارا على حافة بلدة ايرى بينينسولا بعد ان اندلعت وسط ظروف شديدة الحرارة يوم الخميس.



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تظل الرسائل الإرشادية التي تم الإعلان عنها بشأن الحريق سارية ولكن لا يوجد تهديد مباشر على الأرواح أو المنازل.





وقالت إدارة الإطفاء إن النيران ما زالت مشتعلة في بعض المواقع بما في ذلك مكب النفايات في البلدة وإن ستة منازل ومباني صناعية على الأقل تأثرت.





وقالت إدارة الإطفاء يوم الجمعة: "في الوقت الحالي دخان كثيف وخطير ينتقل عبر المنطقة ونحث الناس على تقليص الحركة".





"إذا كنتم في المنزل قوموا بإغلاق جميع النوافذ والأبواب."





هذا وقد تم نشر أطقم إطفاء الإغاثة في ميناء لينكولن من جميع أنحاء الولاية.



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من المحتمل أن تساعد الأحوال الجوية المعتدلة في إطفاء الحريق على الرغم من أنه من المتوقع أن تظل النار مشتعلة في مكب النفايات لعدة أيام.





تم إعادة فتح الطرق المحلية التي أغلقت في ذروة حالة الطوارئ ولكن مع فرض قيود على السرعة.





يوم الخميس تم إصدار تحذير طارئ وتم إعلام بعض السكان أن الوقت قد فات للمغادرة.





كما تم إخلاء مدرسة محلية حيث أشعلت الرياح العاتية النيران.





يأتي الحريق الخطير في الذكرى الأربعين لظاهرة أربعاء الرماد في جنوب أستراليا عندما قتل 28 شخصًا ودمر أكثر من 350 منزلاً في حرائق كبرى في تلال أديلايد ووادي كلير والجنوب الشرقي.





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