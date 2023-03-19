كندا تسن إجراءات تسهل تمديد إقامة السوريين والأتراك على أراضيها

أعلنت الحكومة الكندية أمس إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل بقاء المواطنين الأتراك والسوريين الموجودين في كندا، بعد شهر من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في البلدين.

Canadian flag and the Toronto skyline.

Source: Getty / Getty Images

Key Points
  • سيتمكن المواطنون الأتراك والسوريون من مواصلة الدراسة أو العمل أو زيارة الأسرة من خلال التقدم بطلب للحصول على تمديد مجاني لوضعهم
  • صار بامكانهم مثلاً التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل يسمح للأجنبي بالعمل لفترة محددة
  • ستكون الإجراءات سارية المفعول من 29 آذار/مارس حتى 25 أيلول/سبتمبر
بعد شهر من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في البلدين، أعلنت الحكومة الكندية أمس إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل بقاء المواطنين الأتراك والسوريين الموجودين في كندا.

وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في بيان "سيتمكن المواطنون الأتراك والسوريون من مواصلة الدراسة أو العمل أو زيارة الأسرة من خلال التقدم بطلب للحصول على تمديد مجاني لوضعهم".
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وصار بامكانهم مثلاً التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل يسمح للأجنبي بالعمل لفترة محددة.

وأضافت الوزارة "هذه الإجراءات ستسهل على المواطنين الأتراك والسوريين تمديد وضعهم المؤقت في كندا".

وستكون الإجراءات سارية المفعول من 29 آذار/مارس حتى 25 أيلول/سبتمبر.
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ويأتي هذا الإعلان بعد عشرة أيام من حضّ الأمم المتحدة المجتمع الدولي على تسريع إعادة توطين اللاجئين السوريين من المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا في بلدان مضيفة أخرى.

تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة في السادس من شباط/فبراير في مقتل أكثر من 45 ألف شخص في تركيا وآلاف آخرين في سوريا المجاورة، ودمر مئات الآلاف من المباني.

وتضرر حوالى تسعة ملايين شخص جراء الزلزال، أكثر من 1,7 مليون منهم من اللاجئين.

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نشر في: 19/03/2023 12:23pm
By AFP - SBS
تقديم: Christelle Bassil
المصدر: SBS

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