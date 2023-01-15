ودع الكاردينال جورج بيل الفاتيكان لينتقل الى مثواه الأخير في سيدني

KEY POINTS تم تنظيم مراسم الجنازة من قبل الفاتيكان.

سينقل الكاردينال جورج بيل الى مثواه الأخير في كاتدرائية سانت ماري في سيدني، حيث شغل منصب رئيس الأساقفة.

تلا البابا فرنسيس صلاة أخيرة باللغة اللاتينية.

أقيم السبت جنازة الكاردينال الأسترالي الذي شجب بابوية البابا فرانسيس ووصفها بأنها "كارثة"، في بازيليك القديس بطرس، حيث منح البابا مباركة أخيرة لأسقف الفاتيكان.



أقيم قداس لوداع الكاردينال بيل يوم السبت في كنيسة القديس بطرس وهي نفس كنيسة مدينة الفاتيكان حيث أقيمت جنازة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر الأسبوع الماضي.





وتوفي الكاردينال جورج بيل، أكبر عضو أسترالي في الكنيسة الكاثوليكية، عن عمر يناهز 81 عاماً، في 10كانون الثاني/ يناير، بعد وقت قصير من خضوعه لجراحة في الفخذ في أحد مستشفيات روما.



احتفل الكاردينال الإيطالي، جيوفاني باتيستا ري، بقداس الجنازة نفسه، بصفته عميداً لكلية الكرادلة، لكن الصلاة الأخيرة، أُلقيت باللغة اللاتينية من قبل البابا فرانسيس.





ومباشرة بعد وفاة الكاردينال بيل، تم الكشف عن أن الكاردينال هو صاحب مذكرة تم تداولها لعدة أشهر، وفي المذكرة، أعرب عن أسفه لأن البابوية الحالية كانت "كارثة".



Pope Francis next to the coffin of Cardinal George Pell during his funeral mass in St Peter's Basilica, Vatican City, on 14 January 2023. Source: AAP / EPA وجاءت جنازة الكاردينال بيل بعد تسعة أيام من حضوره حفل وداع البابا السابق بنديكت، حيث قال رئيس أساقفة سيدني القس أنتوني فيشر إنه كان "في يبدو بصحة جيدة".





وسيعاد نعشه إلى أستراليا ليدفن في كاتدرائية سانت ماري في سيدني، حيث شغل منصب رئيس الأساقفة.





واستبعد رئيس وزراء نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيتي ودانيال أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا تقديم خدمات رسمية لرئيس أساقفة ملبورن وسيدني السابق.



وبصفته وزيراً لمالية الفاتيكان لمدة ثلاث سنوات، كان للكاردينال بيل دوراً رئيسياً في السنوات الأولى لبابوية البابا فرانسيس، والتي تضمنت أهدافها إصلاح الشؤون المالية للكرسي الرسولي، والتي كان لها تاريخ طويل من الفضائح وسوء الإدارة.





وعاد الكاردينال بيل في وقت لاحق إلى موطنه أستراليا ليحاكم بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال بسبب مزاعم بأنه تحرش بفتى جوقة عندما كان رئيس أساقفة ملبورن.



Cardinals and bishops at the funeral ceremony for Australian Cardinal George Pell in St Peter's Basilica, at the Vatican, on Saturday. Source: AAP / Sipa USA وقضى الكاردينال جورج بيل عاماً في الحبس الانفرادي قبل أن تُلغى إدانة سابقة للمحكمة في عام 2020.





وقال ممثل عن أبرشية سيدني الكاثوليكية إن القداسات ستكرس للكاردينال الراحل بيل يوم الأحد.





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