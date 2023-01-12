"شهد للحق والثمن اضطهاده والتغاضي عن أي اعتداء هو جريمة": هل تواصل المطران طربيه مع كاردينال بيل خلال سجنه؟

النقاط الرئيسية: توفي الكاردينال جورج بيل، أعلى رجل دين كاثوليكي مرتبة في أستراليا، في روما عن عمر يناهز 81 عامًا بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب

سُجن الكاردينال بيل، الذي كان مسؤولاً عن الشؤون المالية للفاتيكان بين عامي 2014 و 2019 في أستراليا بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال في عام 2019، لكنه حافظ بقوة على براءته وتم إلغاء إدانته بعد أكثر من عام.

تحدث المطران طربيه عن شهادة بيل للحق التي وضعته في اضطهاد ونوه بأن خطأه كان بالتغاضي عن الاعتداءات الجنسية التي تعكس ثقافة عصره بالتعاطي مع هذا الأمر

حوكم، أدين، سجن وأبرئ، ولكن البراءة لم تمح جرح الإدانة وكأن جرح ضحايا الاعتداء الجنسي، في العالم وليس فقط الكنيسة، ينزف مع كل ادانة.





رحل رجل الدين والفلسفة والفكر الذي وصل الى ارفع المراكز الروحية في حاضرة الفاتيكان بدءًا مع البابا القديس يوحنا بولس الثاني وصولًا الى البابا فرنسيس الذي عينه في منصب رئيسًا لأمانة الفاتيكان للاقتصاد ويعد هذا المنصب الثالث بالأهمية في الفاتيكان.





أدين الكاردينال بيل، الذي كان مسؤولاً عن الشؤون المالية للفاتيكان بين عامي 2014 و 2019، في أواخر العام 2018، بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال وحكم في عام 2019، وكان أعلى مسؤول كاثوليكي يسجن بسبب مثل هذه التهم.





كان بيل متمسكًا ببراءته ويعلم أن الحقيقة ستظهر وهذا ما جعله متماسكًا حتى إجراء المحكمة العليا وقد أمضى 404 أيام في السجن قبل أن تُلغي المحكمة العليا الأسترالية الإدانات في عام 2020. وصف زعيم المعارضة، بيتر داتون، بيل بأنه شخصية فكرية عملاقة، رجل يتمتع بمعرفة وإيمان هائلين استُهدف في اضطهاد سياسي في العصر الحديث قائلًا:





"لقد فقدت أمتنا شخصية فكرية مهمة وحضورًا بارزًا في المجتمع الكاثوليكي. لم يرتفع أي أسترالي آخر إلى منصب أعلى في الكنيسة الكاثوليكية"، "عند وفاته، فإن حقيقة أنه أمضى عامًا في السجن بسبب إدانته ومن ثم الغاء المحكمة العليا الأسترالية الإدانات، توفر سببًا للتفكير في الحكومة العمالية في فيكتوريا ومؤسساتها التي قادت هذا الاضطهاد السياسي في العصر الحديث".





تحدث راعي الأبرشية المارونية في استراليا، نيوزيلندا واوقيانيا المطران أنطوان شربل طربيه ضمن برنامج عن مسيرة الكاردينال جورج بيل. طربيه الذي عاصر وافتخر بصدقاته، وقف بوقار انام مسيرة بيل في لحظة الموت قائلًا:



اتخذ بيل كلمات السيد المسيح "لا تخافوا" شعار حياته الكهنوتية وعاش هذا الشعار في حياته منذ سيامته كاهنًا الى آخر حياته في خدمة الكنيسة





وصف طربيه بيل بأنه رجل الكنيسة بامتياز الذي كان له اسهامات كبرى رعويًا وتربويًا وروحيًا كما وانه رجل عمل ومدافع كبير عن الايمان الكاثوليكي والثبات في التعليم مما خلق له اعداء.





علق طربيه حول تصريحات زعيم المعارضة، بيتر داتون الذي وجه اصبه الاتهام على الحكومة العمالية في فيكتوريا ومؤسساتها التي قادت هذا الاضطهاد السياسي في العصر الحديث قائلًا:





"الشهادة للحق في عالمنا امر صعب وغير مرغوب فيه، والسيد المسيح قال سوف يضهدونكم كما اضطهدوني"





وأردف قائلًا:





بيل شهد للحق بشجاعة المؤمن في الدفاع عن كرامة الحياة وهذه الشهادة وضعته في اضطهاد وقد تكون الحكومة في فكتوريا مساهمة في ذلك





رحيل بيل خلقت جدلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لمواقف بيل، ولكن طربيه أسف على التعليقات التي تحمل كراهية سيما وأنها خدشت حرمة لحظة الموت قائلًا:





"في لحظة الموت نخشع ويعود الانسان الى الذات واحزن لأرى هذه الانتقادات في هذه اللحظة"، هذا الموت المفاجئ هو نتيجة للآلام النفسية التي عاشها في أكثر من 400 يوم في السجن".





الكنيسة اعتذرت بجرأة وبتواضع أكثر من مرة وبشكل علني عن الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال، الا ان الاعتذار لا يشفي جرح من سلبت طفولته بلمسة غير لائقة، وتقف حازمة دون أي شكل من اشكال التسامح مع هذا الانتهاك. ورغم تبرئة بيل، الا ان البعض يرى أنه غض الطرف عن الانتهاكات الجنسية على الأطفال. لذا نوه طربيه بسعي الكنيسة للتعاطي بشفافية حاسمة لتجنب أي انتهاك ولخلق مساحة آمنة للتبليغ قائلًا:





الاعتداء الجنسي جريمة وأمر مرفوض اطلاقًا وانا اتألم وأفكر بضحايا الاعتداء ونسعى ككنيسة لخلق سياسة شفافة في هذا المجال





اما حيال ما اذا كان قد أخطأ بيل في التغاضي عن هذه الانتهاكات قال طربيه:





"ثقافة العصر الذي عاش فيه بيل مختلف وكل تغاض هو جريمة ولربما أخطأ في هذا السياق بيل".





أثني طربيه على مساهمة بيل الفعالة والرائدة في استقبال استراليا للأيام العالمية للشبيبة وزيارة البابا الراحل بينيدكتوس السادس واحتضان الشبيبة من كل انحاء العالم عام 2008.





وعن بيل الصديق الثابت بصداقته قال طربيه:





" تواصلت معه للمرة الاولى عام 2002 اما المرة الأخيرة فكانت عام 2022 اثناء وجودي في روما"، "انه صديق وفيّ وصداقته ثابتة وقلبه طيب رغم وقار مظهره وكان يحمل هم الفقراء بالخفاء".





وختم قائلًا:



خبرة السجن 404 ايام جعلت منه أكثر تواضعًا، لطفًا ومسامحة وهو الذي سامح من اتهمه

هل تواصل طربيه مع صديقه بيل خلال السنة التي امضاها في السجن؟



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