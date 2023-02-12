انتشال ناجين من تحت الأنقاض بعد ستة أيام من زلزال تركيا وسوريا وتلاشي الآمال في العثور على المزيد

النقاط الرئيسية: تجاوز عدد القتلى 28000 شخص ويبدو أنه من المتوقع أن يرتفع أكثر

وعد الرئيس طيب أردوغان بالبدء في إعادة البناء في غضون أسابيع

قالت تركيا إن حوالي 80 ألف شخص في المستشفيات، وأكثر من مليون شخص في ملاجئ مؤقتة

تمكن رجال الإنقاذ من انتشال ناجين من تحت أنقاض الزلزال، بعد ستة أيام من واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت أجزاء من سوريا وتركيا، حيث تجاوز عدد القتلى 28000 شخص ويبدو أنه من المتوقع أن يرتفع أكثر.





لكن الآمال بدأت تتلاشى في العثور على المزيد من الناجين. وفي كهرمان ماراس القريبة من مركز الزلزال في جنوب تركيا، كان هناك عدد أقل من عمليات الإنقاذ المرئية وسط التلال الخرسانية المحطمة للمنازل والمباني السكنية المنهارة، بينما تجوب المزيد من الشاحنات الشوارع لنقل الأنقاض.



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ردا على أسئلة حول طريقة تعامله مع الزلزال الأكثر تدميراً في تركيا منذ عام 1939، وعد الرئيس طيب أردوغان بالبدء في إعادة البناء في غضون أسابيع، قائلاً إن مئات الآلاف من المباني قد دمرت.





وفي سوريا حدثت معظم الأضرار في الشمال الغربي الذي يسيطر عليه المتمردون حيث بقي الكثيرون بلا مأوى للمرة الثانية بعد أن نزحوا بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ عقد من الزمن، على الرغم من أن المنطقة لم تتلق سوى القليل من المساعدات مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة.





حث مبعوث الاتحاد الأوروبي في سوريا دمشق على عدم تسييس قضايا المساعدات الإنسانية، رافضًا الاتهامات بأن الاتحاد فشل في تقديم مساعدة كافية للسوريين بعد الزلزال الذي وقع يوم الاثنين بقوة 7.8 درجة متبوعا بهزات ارتدادية كبيرة.





وقال دان ستونيسكو لرويترز: «من الظلم على الإطلاق أن يتم اتهامنا بعدم تقديم المساعدات، في حين أننا في الواقع نفعل ذلك باستمرار لأكثر من عقد من الزمان ونحن نفعل الكثير حتى أثناء أزمة الزلزال».



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وفي مقاطعة هاتاي بجنوب شرق تركيا، استطاع فريق إنقاذ روماني انتشال رجل يبلغ من العمر 35 عامًا يدعى مصطفى من أسفل كومة من الحطام من أحد المباني، حسبما ذكرت محطة CNN Turk، بعد حوالي 149 ساعة من الزلزال.





قال أحد رجال الإنقاذ: «صحته جيدة، كان يتحدث». «كان يقول: «أخرجني من هنا بسرعة، أعاني من الخوف من الأماكن المغلقة».





وضع الفريق الرجل، الذي كان مستلقيًا على نقالة وملفوفًا ببطانية من الفويل الذهبي، في سيارة إسعاف تنتظر، قبل أن يعانقوا بعضهم البعض.





وفي الوقت نفسه، عرضت غيتي صورًا لفتاة سورية تبلغ من العمر 12 عامًا، تدعى كودي، تم إجلاؤها يوم الأحد من قبل رجال الإنقاذ من تحت أنقاض مبنى مدمر في هاتاي.





في أنطاكيا عاصمة هاتاي، كانت أكياس الجثث ملقاة في شوارع المدينة وكان السكان يرتدون أقنعة لمحاولة تغطية رائحة الموت. وقال شخص رفض الكشف عن اسمه إن أشخاصًا عاديين انضموا إلى جهود الإنقاذ، وعملوا دون تنسيق رسمي.







وقال: «هناك فوضى وركام وجثث في كل مكان». عملت مجموعته طوال الليل في محاولة للوصول إلى مدرس جامعي يناديهم من تحت الأنقاض. ولكن بحلول الصباح توقف الصوت على حد قوله.





وأضاف أنه «لا تزال هناك مبان منهارة لم يمسها أحد في الشوارع الجانبية».





The southern Turkish city of Antakya was one of the hardest hit by Monday's earthquake. Source: Getty / DPA

«اللصوص يحملون السكاكين»

ويوم السبت، قالت جيزم، وهي عاملة إنقاذ من مقاطعة سانليورفا الجنوبية الشرقية، إنها شاهدت اللصوص في مدينة أنطاكيا.





«لا يمكننا التدخل كثيرًا، لأن معظم اللصوص يحملون السكاكين».





انتشر رجال الشرطة والجنود للحفاظ على النظام والمساعدة في حركة المرور وعمليات الإنقاذ ونشرات الطعام.





وقالت تركيا إن حوالي 80 ألف شخص في المستشفيات، وأكثر من مليون شخص في ملاجئ مؤقتة.





ومع تدمير البنية التحتية الأساسية، يخشي الناجون من المرض.





يقول جيزم: «إذا لم يمت الناس هنا تحت الأنقاض، فسوف يموتون من الإصابات. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يموتون من العدوى.»





«لا يوجد مراحيض هنا. إنها مشكلة كبيرة.»



Search and rescue crews have worked round the clock to dig out earthquake survivors in Antakya in Türkiye's Hatay province. Source: Getty / NurPhoto/NurPhoto via Getty Images وصف مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الزلزال بأنه أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام وتوقع أن يتضاعف عدد القتلى على الأقل.





وأشاد باستجابة تركيا، قائلاً إن تجربته تشير إلى أن ضحايا الكوارث كانوا دائمًا يشعرون بخيبة أمل بسبب غياب جهود الإغاثة المبكرة.





ومن الجدير بالذكر أن الزلزال وقع في الوقت الذي يواجه فيه أردوغان تحدي الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في يونيو. وحتى قبل الكارثة، كانت شعبيته تتراجع بسبب ارتفاع التضخم وتراجع العملة التركية.





وقد اتهم بعض المتضررين من الزلزال والسياسيين المعارضين الحكومة بالبطء وعدم كفاية جهود الإغاثة في وقت مبكر، وتساءل النقاد عن سبب عدم جلب الجيش، الذي لعب دورًا رئيسيًا بعد زلزال عام 1999، في وقت مبكر.





واعترف أردوغان بوجود مشاكل، مثل التحدي المتمثل في توصيل المساعدات بسبب خطوط النقل المتضررة، لكنه قال إن الوضع قد تمت السيطرة عليه.





وقالت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة إن المدعين الذين يحققون في سلامة المباني التي انهارت أمروا باعتقال ما يصل إلى 95 شخصًا.



ويعد هذا الزلزال سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية في العالم هذا القرن حيث يقترب عدد ضحاياه من عدد ضحايا الزلزال الذي وقع في إيران عام 2003 والذي وصل إلى 31 ألف شخص.





لقد قتل 24617 داخل تركيا، وأكثر من 3500 في سوريا، حيث لم يتم تحديث الحصيلة منذ يوم الجمعة.





وفي مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وصف رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الكارثة بأنها مفجعة للقلب حيث أشرف على توزيع بعض المساعدات ووعد بالمزيد.





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