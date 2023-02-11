توقيف متعهّد مبنى سكني انهار جراء الزلزال في تركيا قبل محاولة سفره

يقدّر أن يكون 800 شخص تحت أنقاض مبنى رونيسانس السكني الذي يضمّ 250 شقة في هاتاي في جنوب شرق تركيا.





وأوقف الرجل في مطار اسطنبول قبل أن يحاول مغادرة البلد إلى مونتينيغرو وبحوزته مبلغ كبير.





وانهار بالكامل المبنى السكني الفاخر الذي كان يقدّمه على شبكات التواصل الاجتماعي على أنه "ركن من أركان الجنّة".





وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو الذي يلعب لصالح نادي هاتايسبور والمدير الرياضي للفريق تانر سافوت، من بين العالقين تحت أنقاض هذا المبنى.



وتحاول فرق الإنقاذ البحث عن ناجين في المكان.





ويندد الاعلام التركي منذ الاثنين ببعض المتعهدين الذين كانوا يستخدمون مواد رديئة أو لم يحترموا معايير السلامة.





وبحسب قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة، قُدّمت أول شكوى قانونية الجمعة في ديار بكر (جنوب شرق) تلتها شكاوى أخرى.





وقال وزير العدل التركي بكر بوزداغ الجمعة "تتواصل التحقيقات بشأن المباني المنهارة. سيتم تحديد المسؤولين واستدعاؤهم أمام القضاء".







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