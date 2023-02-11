توقيف متعهّد مبنى سكني انهار جراء الزلزال في تركيا قبل محاولة سفره

أوقف متعهدّ مبنى مؤلف من 12 طابقًا انهار جرّاء الزلزال الذي تسبب بمقتل أكثر من 19 ألف شخص في تركيا، لدى محاولته مغادرة البلد، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

Turkey-Syria Earthquqke / Antakya

People who are displaced evacuate at a road near collapsed buildings in Antakya, in southernmost Turkey on Feb. 10, 2023. The devastating earthquake occurred in southern Turkey and Syria on February 6th and more than 2,2000 people are known to have died following the massive earthquake. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Hiroto Sekiguchi / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP) Credit: HIROTO SEKIGUCHI/The Yomiuri Shimbun via AFP

يقدّر أن يكون 800 شخص تحت أنقاض مبنى رونيسانس السكني الذي يضمّ 250 شقة في هاتاي في جنوب شرق تركيا.

وأوقف الرجل في مطار اسطنبول قبل أن يحاول مغادرة البلد إلى مونتينيغرو وبحوزته مبلغ كبير.

وانهار بالكامل المبنى السكني الفاخر الذي كان يقدّمه على شبكات التواصل الاجتماعي على أنه "ركن من أركان الجنّة".

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو الذي يلعب لصالح نادي هاتايسبور والمدير الرياضي للفريق تانر سافوت، من بين العالقين تحت أنقاض هذا المبنى.
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وتحاول فرق الإنقاذ البحث عن ناجين في المكان.

ويندد الاعلام التركي منذ الاثنين ببعض المتعهدين الذين كانوا يستخدمون مواد رديئة أو لم يحترموا معايير السلامة.

وبحسب قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة، قُدّمت أول شكوى قانونية الجمعة في ديار بكر (جنوب شرق) تلتها شكاوى أخرى.

وقال وزير العدل التركي بكر بوزداغ الجمعة "تتواصل التحقيقات بشأن المباني المنهارة. سيتم تحديد المسؤولين واستدعاؤهم أمام القضاء".
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نشر في: 11/02/2023 2:55pm
By AFP - SBS
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

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