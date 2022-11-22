بشرى سارة: انخفاض تكاليف دور رعاية الأطفال مع بداية العام المالي الجديد بأستراليا

ستحصل العائلات التي يصل دخلها إلى 80 ألف دولار على إعانة رعاية الأطفال بنسبة 90 في المئة.





سينخفض الدعم بنسبة واحد في المئة لكل 5000 دولار إضافية قبل أن تنتهي للأسر التي تكسب 350 ألف دولار.





كما سيتم تقديم إعانة إضافية للطفل الثاني والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. سيحصل أطفال السكان الأصليين على 36 ساعة من رعاية الأطفال المدعومة كل أسبوعين.





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وستضطر مراكز رعاية الأطفال أيضًا من تقديم المزيد من التقارير للحد من الاحتيال.





وأشادت عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال نيتا جرين بإقرار التشريع ووصفته بأنه قيم للغاية بالنسبة للشباب الأسترالي.





وقالت: "إن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يمنح الأستراليين الصغار أفضل بداية للحياة ويمكّن الآباء، وخاصة الأمهات، من العودة إلى العمل عندما يريدون ذلك".



قال السناتور الليبرالي جوناثون دونيام إن الحكومة بحاجة إلى معالجة النقص في القوى العاملة في "صحراء رعاية الأطفال"، مع توفير أماكن لرعاية الأطفال، خاصة في أرياف أستراليا.





قال السناتور دونيام إن على الحكومة أن تظهر خريطة واضحة حول عدد الأماكن الإضافية التي ستكون مطلوبة لتلبية الطلب وكذلك عدد المعلمين الإضافيين المطلوبين.





وحذرت عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر مهرين فاروقي من قلة العاملين في رعاية الأطفال، مستشهدة بتقدير يتوقع الحاجة إلى 9000 مقدم رعاية إضافي بالإضافة إلى 7000 وظيفة شاغرة حاليًا.





وقالت إن هذا من شأنه أن يقفز الرقم إلى 10 آلاف وظيفة شاغرة العام المقبل إذا استمر الحال على ما هو، مما يعني نقص 19 ألف عامل عندما يبدأ الدعم الجديد في الأول من يوليو/تموز.





فشل الخضر أيضًا في محاولة إلغاء اختبار نشاط الوالدين الذي يقرر عدد الساعات المدعومة بناء على عدد الأنشطة المعترف بها التي يقوم بها أحد الوالدين.





تشمل الأنشطة العمل المأجور، وغير المأجور، والدراسة، والتدريب. ستتم مراجعة القوانين بشكل مستقل بعد عام من تاريخ بدئها.



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