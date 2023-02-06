بحث أسترالي يطلق جرس الإنذار: الأطفال أكثر عرضة للإصابة مجدداً بكوفيد-19

النقاط الرئيسية اكتشف علماء في سيدني أن الأطفال معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة مرة أخرى لأن أجهزتهم المناعية لا تتذكر الفيروس ولا تتكيف عندما يتعرضون لكوفيد في المرة القادمة

قال البروفيسور بريندان ماكمولان، أخصائي الأمراض المعدية للأطفال وعالم الأحياء الدقيقة، إن المتحورات الأحدث يمكن أن تصيب الأطفال مجدداً

أظهرت دراسة جديدة أن كوفيد-19 كان السبب الرئيسي لوفاة الأطفال بسبب مرض مُعدٍ بين آب/أغسطس 2021 وتموز/يوليو 2022 في الولايات المتحدة

قال المؤلف الرئيسي البروفيسور "تري فان" إن الأطفال لديهم نوعان من المناعة.





الأول فطري (طبيعي).





عادة ما يكون خط الدفاع الأول هذا، الذي يتكون من حواجز فيزيائية مثل الجلد والأسطح المخاطية، "قويًا جدًا" عند الأطفال وينتج مواد كيميائية تسمى الإنترفيرون لقتل البكتيريا والفيروسات.





وقال البروفيسور "فان" إن هذا هو أحد الأسباب التي تجعل معظم الأطفال الذين لا يعانون من مشاكل صحية خطيرة يشعرون بأعراض خفيفة ويتعافون بشكل أسرع من عدوى كوفيد-19 مقارنة بالبالغين.





وقال إن الحصانة الفطرية تتضاءل مع تقدم العمر.



Tri Phan is a Conjoint Professor at St Vincent's Clinical School, UNSW Medicine and Health. Credit: Garvan Institute of Medical Research النوع الثاني من المناعة هو التكيف، وتشمل بشكل أساسي من الخلايا البائية والتائية، وتتولى مهمة الحماية بالنيابة عن المناعة الفطرية عند اختراق خط الدفاع الأول.





تنتج الخلايا البائية أجساماً مضادة، وتقتل الخلايا التائية الخلايا المصابة بالفيروس مما يمنع الفيروس من التكاثر داخل جسم الإنسان.





وقال البروفيسور فان لأس بي أس: "الجهاز المناعي الفطري لدى الأطفال سريع وقوي لدرجة أنه يتخلص من الفيروس بسرعة. إنه لا يسمح للخلايا البائية والتائية بالوقت لتطوير الذاكرة التكيفية".



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عندما يتعرض الأطفال بعد ذلك لكوفيد، فإن أجسامهم لا تتذكر الفيروس وتعامله كتهديد جديد





وقال البروفيسور فان، "الأطفال معرضون لخطر الإصابة بالمرض عندما يصابون مرة أخرى. ولهذا السبب نعتقد أنه من المهم تطعيم الأطفال".



مخاطر إعادة العدوى

قال البروفيسور بريندان ماكمولان، أخصائي الأمراض المعدية للأطفال وعالم الأحياء الدقيقة، إن المتحورات الأحدث يمكن أن تصيب الأطفال مجدداً.





وقال البروفيسور مكمولان: "التطعيم متاح لكل من يبلغ من العمر خمس سنوات وما فوق، وكذلك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأقل من خمس سنوات والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة".





وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن أكثر من 2.2 مليون طفل أسترالي، من بينهم حوالي نصف مليون في سن الخامسة وما دون، أبلغوا عن إصابتهم بفيروس كورونا، وتوفي منهم 24 منذ بدء الوباء.



ومع ذلك، لا تجمع الحكومة الأسترالية بيانات إعادة الإصابة.





لكنها قالت إن خطر الإصابة مرة أخرى يعتمد على عدة عوامل مثل العمر والعدوى السابقة والمحور ومناعة الفرد والتطعيم.





"أظهرت بعض الدراسات أن الأطفال لديهم مخاطر أقل للإصابة مرة أخرى بـ SARS-CoV-2 مقارنة بالبالغين."





"ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول عدوى كوفيد-19 المتجددة في مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك تحديد تأثير ضعف المناعة وتأثير السلالات/موجات الانتقال المختلفة المنتشرة."



وأظهرت دراسة جديدة نُشرت في JAMA Network Open أن كوفيد-19 كان السبب الرئيسي لوفاة الأطفال بسبب مرض مُعدٍ بين آب/أغسطس 2021 وتموز/يوليو 2022 في الولايات المتحدة.





وأضافت أن "كوفيد -19 كان السبب الكامن وراء وفاة أكثر من 940 ألف شخص في الولايات المتحدة، بما في ذلك أكثر من 1,300 حالة وفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و19 عاماً".



التراخي

يقول البروفيسور "فان" إن الفكرة القائلة بأن الأطفال يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون بشكل أسرع من كوفيد-19 جعلت الآباء يتراخون بمواجهة المرض.



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وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن القسم أن 51% فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً تلقوا جرعتين من اللقاح.





وقال البروفيسور "فان" إن تطعيم الأطفال فكرة جيدة لأن الدراسات تظهر أن المناعة الهجينة توفر حماية أفضل من الأمراض الشديدة والدخول للمستشفى نتيجة الإصابة بكوفيد-19.



