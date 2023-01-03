الصين تدين قيود كوفيد «غير المقبولة» على مسافريها وتحذر من إجراءات مضادة

النقاط الرئيسية: فرضت أكثر من اثنتي عشرة دولة قيودًا جديدة متعلقة بالكوفيد على الزوار

يأتي الارتفاع الحاد في عدد الإصابات في الصين بعد أن رفعت بكين فجأة سنوات من القيود الصارمة

قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إنه لا يشعر بالقلق إزاء تهديد الصين باتخاذ إجراءات انتقامية

وصفت الصين القيود الدولية المتزايدة على المسافرين من أراضيها بأنها «غير مقبولة» يوم الثلاثاء بعد أن فرضت أكثر من اثنتي عشرة دولة قيودًا جديدة متعلقة بالكوفيد على الزوار من الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم.





تعد أستراليا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا من بين الدول التي تصر على أن يقدم جميع القادمين من الصين اختبارات COVID-19 ذات تنائج سلبية قبل الوصول مع تزايد المخاوف بشأن زيادة الحالات.



Health workers guide travellers arriving from China at a testing centre at Incheon International Airport, South Korea. Source: Getty / Jung Yeon يأتي الارتفاع الحاد في عدد الإصابات في الصين بعد أن رفعت بكين فجأة سنوات من القيود الصارمة الشهر الماضي مما تسبب في اكتظاظ المستشفيات ومحارق الجثث بسرعة.





لكن بكين مضت قدمًا في إعادة فتح البلاد التي طال انتظارها، حيث أعلنت الأسبوع الماضي إنهاء الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول في خطوة دفعت الصينيين إلى التخطيط لرحلات إلى الخارج.



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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحفي دوري إن «بعض الدول فرضت قيودًا على الدخول تستهدف الصين».





وأضافت أن «هذا يفتقر إلى الأساس العلمي وبعض الممارسات غير مقبولة»، محذرا من أن الصين يمكن أن «تتخذ تدابير مضادة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل».



China's Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning speaks during a press conference in Beijing. Source: AAP / Ichiro Ohara قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إنه لا يشعر بالقلق إزاء تهديد الصين باتخاذ إجراءات انتقامية.





«ستتخذ البلدان قراراتها الخاصة بشأن ترتيبات السفر وكيفية إدارتها لكوفيد على نطاق أوسع.»





وأضاف الدكتور تشالمرز أن شرط وجود ممارس طبي يشرف على الاختبار السريع لم يكن أمرًا مرهقًا للمسافرين... على الرغم من أن نظام المستشفيات في الصين يواجه ضغوطًا هائلة.





كما أكد أمين الخزانة أن الإجراءات لم تكن تمييزية على الرغم من عدم اكتشاف متغيرات جديدة لـ COVID-19 في الصين، قائلاً إن القرار كان احترازيا لأن بكين لم تقدم بيانات.





وقال: «يتعلق الأمر بجزء من العالم حيث لدينا مخاوف بشأن الشفافية... وحيث توجد موجة كبيرة جدًا من كوفيد».





«نحن بحاجة إلى التأكد من أن لدينا أفضل مراقبة ممكنة للسلالات عند ظهورها لأن الموجات بعد ظهورها تصبح إدارتها أكثر صعوبة.





«هذا حقًا أحد الاعتبارات الرئيسية هنا حيث نضع هذه القيود المسؤولة».



اجتماع منظمة الصحة العالمية

يأتي ذلك في الوقت الذي يقول فيه كبار العلماء الذين يقدمون المشورة لمنظمة الصحة العالمية إنهم يريدون «صورة أكثر واقعية» عن وضع COVID-19 من كبار الخبراء الصينيين في اجتماع رئيسي مع تزايد المخاوف بشأن الانتشار السريع للفيروس.





دعت منظمة الصحة العالمية العلماء الصينيين إلى اجتماع افتراضي مغلق مع مجموعتها الاستشارية الفنية حول التطور الفيروسي يوم الثلاثاء لتقديم بيانات حول المتحورات المنتشرة في البلاد.





الإجتماع ليس مفتوحًا للجمهور أو وسائل الإعلام.





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