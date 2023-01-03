"شيطنة الصين": هل كان إجراء فرض اختبار كوفيد على المسافرين الصينيين ضرورياً من الناحية الطبية؟

النقاط الرئيسية سيحتاج المسافرون من البر الرئيسي للصين أو هونج كونج أو ماكاو إلى تزويد السلطات الأسترالية بنتيجة اختبار سلبي قبل السماح لهم بالدخول إلى أستراليا اعتبارًا من 5 كانون الثاني يناير.

قال وزير الصحة مارك باتلر للقناة السابعة إن الحكومة تريد الترحيب بالوافدين الصينيين وحماية الأستراليين في ذات الوقت

عالم الأوبئة البروفيسور أدريان إسترمان من جامعة جنوب أستراليا يقول إن أستراليا لديها بالفعل أعداد عالية من حالات COVID-19 ، لذا فإن الإجراء الجديد لن يحدث فرقًا كبيرًا من منظور الصحة العامة.

سيحتاج المسافرون من البر الرئيسي للصين أو هونج كونج أو ماكاو إلى تزويد السلطات الأسترالية بنتيجة اختبار سلبي قبل السماح لهم بالدخول إلى أستراليا اعتبارًا من 5 كانون الثاني يناير.





ويقول البروفيسور أدريان إسترمان من جامعة جنوب أستراليا إن هذا المطلب لن يؤدي إلا إلى "شيطنة الصين".





مع ارتفاع حالات COVID-19 في الصين والمخاوف بشأن الافتقار إلى الشفافية بشأن بيانات الإصابة، قررت أستراليا أن تحذو حذو بلدان أخرى وتطلب من الوافدين من الصين إجراء اختبار COVID-19 خلال 48 ساعة قبل الوصول.



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لم تقرر الحكومة الفيدرالية بعد ما إذا كان المسافرون القادمون سيحتاجون إلى إجراء اختبار PCR.

قال وزير الصحة مارك باتلر للقناة السابعة إن الحكومة تريد الترحيب بالمسافرين الصينيين وحماية الأستراليين في ذات الوقت: "نريد أن نستأنف السفر بين أستراليا والصين ونعلم مدى أهمية ذلك لمئات الآلاف من الأستراليين من أصل صيني خاصة مع اقترابنا من السنة القمرية الجديدة."





وعبّر الوزير بتلر عن اعتقاده بأن الإجراء الجديد "يحقق التوازن الصحيح" للتأكد من أن لدينا أكبر قدر ممكن من المعلومات التي يمكننا الحصول عليها حول الوضع سريع التطور في الصين.



A China Eastern Airlines passenger plane prepares to take off at Beijing Daxing International Airport on 27 October, 2019 in Beijing, China. Source: Getty

يدخل شرط الاختبار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الخميس الواقع في 5 كانون الثاني يناير 2023

لكن عالم الأوبئة البروفيسور أدريان إسترمان من جامعة جنوب أستراليا يقول إن أستراليا لديها بالفعل أعداد عالية من حالات COVID-19 ، لذا فإن الإجراء الجديد لن يحدث فرقًا كبيرًا من منظور الصحة العامة.





وأضاف: "لا يوجد دليل في الوقت الحالي على وجود أي متغيرات فرعية في الصين. تجري بلدان أخرى الكثير من الاختبارات الجينية والفحص لاكتشاف أي متغيرات فرعية قادمة من الصين. لذا أنا لست متأكدًا من أن هذا الاختبار الإلزامي سيساعد بأي شكل من الأشكال باستثناء شيطنة الصين."



大家在本財政年度 (2021-22) 於新冠檢測和設備方面的開支，如果和工作有關，可以扣稅。 Source: AAP ومن جانبه، قال رئيس المنتدى الصيني الأسترالي سايمون تشان إنه لا يعتقد أن تحقيق متطلب الفحص ليس صعباً: "يمكننا دائمًا تغيير الإجراء لاحقًا إذا بدت الأمور على ما يرام ولكن ليس من سيئاً في الوقت الحالي اتخاذ هذا الإجراء الاحتياطي."





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