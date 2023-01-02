وزير الصحة مارك بتلر يدافع عن متطلبات اختبار كوفيد للقادمين من الصين ويصف القرار بـ«المتوازن»

النقاط الرئيسية: سيتعين على المسافرين إعادة اختبار COVID-19 والحصول على نتيجة سلبية في غضون 48 ساعة من المغادرة

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن شفافية البيانات الواردة من بكين

قال وزير الصحة إن المحرك الرئيسي لارتفاع حالات COVID في الصين هو المتحور أوميكرون

قال وزير الصحة مارك بتلر إن أستراليا ترحب بعودة السفر من الصين على الرغم من فرض متطلبات دخول جديدة على الأشخاص القادمين من هناك.





سيتعين على المسافرين إعادة اختبار COVID-19 والحصول على نتيجة سلبية في غضون 48 ساعة من المغادرة اعتبارًا من يوم الخميس مع ارتفاع الحالات بعد أن ألغت بكين القيود.





قال السيد بتلر إنه يرحب بفتح الصين لحدودها والسماح للمواطنين بالسفر مرة أخرى، مع ارتفاع عدد المسافرين المتوقع إلى أستراليا.





وقال إنه «قرار متواضع ومتوازن للغاية».



اقرأ المزيد أستراليا تفرض اختبارات كوفيد-19 على المسافرين القادمين من الصين

وقال في برنامج Seven's Sunrise: «أعلم أن مئات الآلاف من الأستراليين من أصل صيني، على وجه الخصوص، يتطلعون بشكل خاص إلى فرصة لم الشمل مع العائلة والأصدقاء».





«لذلك يعد هذا تطورًا إيجابيًا للغاية، لكننا بحاجة إلى التأكد من حصولنا على المعلومات التي نحتاجها لحماية صحة الأستراليين.»





تقدر شركة Airfinity للبيانات الصحية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها أن الوفيات ستصل إلى ذروتها في نهاية يناير عند 25000 حالة في اليوم وستبلغ الحالات اليومية ذروتها عند 3.7 مليون في الأسبوعين المقبلين.



أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن شفافية البيانات الواردة من بكين، مما يجعل من الصعب الحصول على أرقام دقيقة لأعداد الحالات والوفيات.





قال السيد بتلر إنه على الرغم من عدم وجود أدلة على ظهور متغيرات جديدة من الصين، فقد تم اتخاذ القرار بدافع الحذر الشديد وجمع المزيد من البيانات.





وقال لراديو ABC: «لا يوجد تهديد وشيك للصحة العامة ونحن الآن في وضع جيد جدًا في مكافحة COVID هنا في أستراليا».



Travellers have their boarding passes checked before going through the international departure gate at the Beijing Capital International Airport on 29 December 2022. From 5 January, mandatory COVID-19 testing will apply to travellers from Hong Kong and Macau - in addition to those from mainland China. Source: AAP / Andy Wong قال وزير الصحة إن المحرك الرئيسي لارتفاع حالات COVID في الصين هو المتحور أوميكرون الذي تم تداوله في أستراليا منذ عدة أشهر.





لكنه قال إن أستراليا بحاجة إلى أن تكون قادرة على التعرف بسرعة على ظهور متغيرات جديدة من خلال تدابير تشمل اختبار مياه الصرف الصحي من الطائرات.





حذر مجلس الأعمال الأسترالي من «التراجع» عن الحريات والانتقال إلى التعايش مع الفيروس.





قال السيد بتلر إنه لا يوافق على التأكيد.





وقال: «أنا واثق جدًا من أن ذلك لن يكون أمرا كبيرا بالنسبة للناس».





فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والهند واليابان وماليزيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية تدابير مماثلة.





وانتقدت وزارة الخارجية الصينية هذه الخطوة على الرغم من أنها أيضا تطلب نتيجة اختبار سلبية لدخول البلاد.





وقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين إن «خبراء طبيين موثوقين من دول مختلفة قالوا إن قيود الدخول على المسافرين القادمين من الصين غير ضرورية».





قالت الرئيسة التنفيذية لجامعات أستراليا كاتريونا جاكسون إنه إجراء معقول لا يعني أن الطلاب الصينيين لا يمكنهم العودة لبدء دراساتهم أو مواصلتها.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



