كريستين تقول إتها تعرض للتمييز بسبب "مهنتها" رغم إلغاء بعض الولايات تجريم العمل في مجال الجنس

النقاط الرئيسية قد يعاني العاملون في تجارة الجنس من أجل فتح حسابات مصرفية أو الاحتفاظ بها

يقول ناشطون إنه في حين أن البرلمانات "تشارك إلى حد كبير" في إضفاء الشرعية على العمل في مجال الجنس، فإن البنوك "متأخرة" بأشواط بعيدة

يقول بعض الخبراء إن البنوك لا ترغب في تحمل مخاطر إضافية

تقول كريستين ماكوين إنها تريد العمل في مهنة شرعية وأن تحصل على حقوقها الأساسية.





تعمل كريستين في تجارة الجنس في جميع أنحاء أستراليا، حيث تم إلغاء تجريم هذه المهنة في ثلاث ولايات.





وقبل عام، اتخذت حكومة ولاية فيكتوريا قراراً بإلغاء تجريم العمل الجنسي، بعدما سبقتها إلى ذلك نيو ساوث ويلز والمقاطعة الشمالية.





لكن على الرغم من الإصلاحات، لا يزال العديد من العاملون في هذه الصناعة يواجهون ما تصفه ماكوين بأنه "تمييز مالي".



ويقول مدافعون عن حقوق العاملين في الجنس إن الذين يعملون بشكل قانوني في هذه المهنة لا يمكنهم في كثير من الأحيان فتح حساب مصرفي إذا كشفوا عن مهنتهم للبنوك التي يتعاملون معها.





"إنهم يواجهون ما يُعرف باسم Debanking ، حيث تحرم البنوك خدماتها للشركات أو الأفراد".





ويمكن للبنوك استخدام أسباب متعددة لتبرير ذلك، لكن عندما يتعلق الأمر بصناعة الجنس، من المعروف أن المخاطر هي السبب الأساسي وراء اتخاذ البنوك لقراراتها.



لهذا السبب، غالباً ما يُجبر العاملون في مجال الجنس على التعامل بالأموال النقدية. ويعني ذلك في كثير من الأحيان أنه يتعين عليهم حمل كميات كبيرة من المال، وغالباً في وقت متأخر من الليل.





تعتقد ماكوين – وهو اسمها المهني - وهي أيضاً عضوة في مجلس إدارة إصلاح قانون العمل الجنسي في فيكتوريا، أنه من غير العدل أن يواجه العاملون في مجال الجنس مشاكل في حين تقبل البنوك قطاعات أخرى مثيرة للجدل مثل المقامرة.





وقالت ماكوين: "يبدو الأمر كما لو أنني مستبعدة من المجتمع".



ما هو مفهوم الاستبعاد من الخدمات المصرفية أو ما يعرف بـ Debanking؟

الجهة المراقبة للجرائم المالية في أستراليا، AUSTRAC ، ووزارة الشؤون الداخلية سبق لهما أن عبرا عن مخاوفهما بشأن ذلك الإجراء قائلين إنه يمكن أن يزيد من مخاطر غسيل الأموال.





وقال ماثيو روبرتس، مسؤول السياسة في SWLRV ، إن الحرمان من الخدمات المصرفية يعرض العاملين في مجال الجنس للعديد من المشاكل.





أضاف روبرتس: "رفاهية وسلامة العاملين في مجال الجنس تتعرض للخطر بالتأكيد من خلال إجراء الـ Debanking "





"إنه ليس فقط مؤلماً من الناحية النفسية للمشتغلين بالجنس، ولكنه يمثل تهديداً لسلامتهم الجسدية."





وقال روبرتس إنه في حين أن البرلمانات "تشارك إلى حد كبير" في إضفاء الشرعية على العمل في مجال الجنس، فإن البنوك "متأخرة بعقود".



Members of the Sex Industry Network protest outside the South Australian Parliament, where sex work is still illegal. Source: AAP / Kelly Barnes الأسبوع الماضي، أعلن بنك NAB في بيان أنه يقدم خدمات مصرفية للعاملين في مجال الجنس كأفراد.





لكن البنك أوضح أن بيوت الدعارة ووكالات المرافقة غير مشمولة بذلك بسبب "تعقيد القوانين وأنظمة الترخيص والرقابة عبر الولايات والأقاليم".





وقال البنك "هذا قرار قائم على المخاطر تم اتخاذه لضمان تلبية NAB للمتطلبات التشريعية، حيث حدد NAB احتمالية أكبر للنشاط غير القانوني، بما في ذلك غسيل الأموال وانتهاك حقوق الإنسان".





وقالت الدكتورة فيونا هينز، الأستاذة في شبكة المؤسسات التنظيمية بالجامعة الوطنية الأسترالية، لأس بي أس إن البنوك لا ترغب في تحمل مخاطر إضافية، على الرغم من أنها تؤثر على سلامة العاملين في مجال الجنس.





"إنه يزيد من مخاطر تعرضهم للسرقة والسرقة والعنف، بسبب كمية النقود التي من المحتمل أن يتعاملوا معها".



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ودعا روبرتس البنوك والشركات التجارية لإعادة التفكير في سياساتها تجاه العاملين في مجال الجنس.





وكانت فيكتوريا قد أطلقت المرحلة الأولى من خطتها لإلغاء تجريم العمل بالجنس على مرحلتين. ومن المقرر أن تبدأ الخطوة الثانية في كانون الأول/ديسمبر.





وألغت نيو ساوث ويلز تجريم العمل بالجنس في عام 1995 وتبعتها المقاطعة الشمالية في عام 2019.





ويعد العمل بالجنس قانونياً إلى حد ما في كوينزلاند وتسمانيا ومقاطعة العاصمة الأسترالية، لكنه لا يزال غير قانوني إلى حد كبير في غرب أستراليا وجنوب أستراليا.





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