إغلاق الموانئ في أستراليا يهدد تأخير هدايا عيد الميلاد في جميع أنحاء البلاد

النقاط الرئيسية فوضى في سلسلة التوريد في الفترة التي تسبق عيد الميلاد

مشغلة قاطرات الشحن ستوقف أكثر من 580 عاملاً عن العمل إلى أجل غير مسمى يوم الجمعة

أستراليا ستواجه عيد الميلاد هذا العام اضطرابا كبيرا في حركة نقل السفن من وإلى موانئنا

قالت شركة Svitzer، مشغلة قاطرات الشحن، إنها ستوقف أكثر من 580 عاملاً عن العمل إلى أجل غير مسمى يوم الجمعة، من 17 ميناء موجودة في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند وغرب أستراليا وجنوب أستراليا.





كانت الشركة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مؤسسة جديدة للعمال على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكنها اضطرت إلى الإغلاق بعد ما يقرب من 2000 ساعة من الإضراب الصناعي التي نظمتها النقابات في الشهر الماضي.





قال السكرتير الوطني للاتحاد البحري الأسترالي، بادي كروملين، إن الشركة ستضع سلسلة التوريد الأسترالية في حالة من الفوضى وسيكون لها تأثير "غير عادي" على الشركات والمستهلكين.





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وقال وزير العلاقات في مكان العمل توني بيرك إن إصلاح الحكومة للعلاقات الصناعية سيساعد في إنهاء مثل هذه المعارك الطويلة.



"لقد شعرت بالذهول من الطريقة التي بدأ بها النزاع برمته".





"أريد وضعا حيث يمكن للسلطة الصناعية أن تتدخل وتحل المشكلة، والقوانين التي ستمكنها من التدخل تعرض أمام البرلمان الآن".





ووصف وزير النقل في نيو ساوث ويلز ديفيد إليوت مزاعم حزب العمال بأن مشروع القانون سيساعد في حل النزاعات بالعقبات".





وصرح لـ Seven's Sunrise: "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهدنا التناغم الصناعي يعود إلى الوراء 25 عامًا ولا يمكننا العيش في مجتمع توقفت فيه تجارة أمتنا بأكملها مؤقتًا".





واتهم إليوت النقابات بالتعامل مع الاقتصاد الأسترالي باعتباره "لعبة" لأنه يتعافى من جائحة كوفيد -19.





وقال "لم يحن الوقت لأن تضع النقابات قبضتها الخانقة على التجارة لأننا سنجد أنفسنا وحيدين للغاية في عيد الميلاد هذا العام مع صعوبة نقل السفن من وإلى موانئنا".





واضاف "سيكون هذا وقتا صعبا والنقابات لا تتصرف بشكل عادل".







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