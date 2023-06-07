بنك الكومنولث يتلقى أكبر غرامة بعد إرساله ملايين الرسائل العشوائية بطريقة غير قانونية

فرضت هيئة مراقبة الاتصالات على بنك الكومنولث أكبر غرامة في تاريخها لخرقه قوانين البريد العشوائي.

COMMONWEALTH BANK STOCK

Commonwealth Bank on King William Street in Adelaide, Tuesday, August 10, 2021. CBA on Wednesday delivered full-year profits of $8.65 billion. (AAP Image/Morgan Sette) NO ARCHIVING Source: AAP / MORGAN SETTE/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • هيئة مراقبة الاتصالات تفرض غرامة بقيمة 3.55 مليون دولار على بنك الكومنولث
  • تم تغريم البنك لخرقه قوانين البريد العشوائي
  • وجد تحقيق أجرته الهيئة أن البنك أرسل 61 مليون بريد إلكتروني يطلب فيها من العملاء بشكل غير قانوني تسجيل الدخول إذا أرادوا إلغاء الاشتراك في خدمة تلقي الرسائل
تم تغريم بنك الكومنولث 3.55 مليون دولار من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية لإرساله أكثر من 65 مليون رسالة بريد إلكتروني عشوائية إلى عملائه.

فقد وجد تحقيق أجرته الهيئة أن البنك أرسل 61 مليون بريد إلكتروني يطلب فيها من العملاء بشكل غير قانوني تسجيل الدخول إذا أرادوا إلغاء الاشتراك في خدمة تلقي الرسائل.

وتم إرسال أربعة ملايين رسالة بريد إلكتروني أخرى لم تمنح أي خيار للعملاء بإلغاء الاشتراك.
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وتعد هذه الغرامة أكبر عقوبة مالية تفرضها الهيئة لخرق قوانين البريد العشوائي.

وقال البنك إن انتهاكات قوانين البريد العشوائي جاءت بعد تحديثات لشروط وأحكام الخدمات المصرفية الإلكترونية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وقالت نريدا أولوغلين، رئيسة الهيئة، إن الشركات بحاجة للتأكد من أن العملاء لديهم خيارات لإلغاء الاشتراك في الرسائل التي لا يريدون تلقيها.
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أضافت: "حجم ومدة الخروقات من قبل بنك الكومنولث مقلقة، خاصة أن الهيئة أعطته تحذيرات مبكرة".

"يشعر المستهلكون بالإحباط بسبب التطفل على خصوصيتهم لأسباب تسويقية، لا سيما عندما لا يكون هناك خيار، أو يكون من الصعب إلغاء الاشتراك".

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نشر في: 7/06/2023 12:37pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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