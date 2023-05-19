ما هي مخاطر المواد البلاستيكية على الطعام الذي نتناوله؟

النقاط الرئيسية تقرير صدر مؤخراً عن وكالة العلوم الأسترالية أبرز مخاوف متجددة بشأن تأثير البلاستيك على سلامة الأغذية

في حين أن الدراسات السابقة رصدت تأثير البلاستيك على الأسماك، فإن هذا البحث هو من أول الأبحاث التي تنظرت إلى البلاستيك من وجهة نظر سلامة الأغذية

خلصت الدراسة إلى أن المواد البلاستيكية الدقيقة تدخل السلسلة الغذائية البشرية بعدة طرق ودعت لمزيد من البحوث لتحديد كيف يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان

تضمن تقرير صدر مؤخراً عن وكالة العلوم الأسترالية مخاوف متجددة بشأن تأثير البلاستيك على سلامة الأغذية.





في حين أن الدراسات السابقة رصدت تأثير البلاستيك على الأسماك، فإن هذا البحث هو من أول الأبحاث التي تنظرت إلى البلاستيك من وجهة نظر سلامة الأغذية.





وخلصت الدراسة إلى أن المواد البلاستيكية الدقيقة والنانوية تدخل السلسلة الغذائية البشرية من خلال العديد من المسارات ودعت إلى مزيد من البحوث لتحديد كيف يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان.



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وقال جوردي نيليس، المؤلف الرئيسي للورقة البحثية، "هناك الكثير من الأبحاث التي يتعين القيام بها لتحديد المخاطر المحتملة بشكل أفضل".





"قد يكون لها بالفعل آثار سلبية محتملة على سلامة الأغذية والأمن الغذائي."





وقال الباحث إن البلاستيك تم العثور عليه في جميع أنواع الأطعمة بمستويات مختلفة، منها الأسماك وكذلك اللحوم والدجاج والأرز والماء والأطعمة الجاهزة وحتى المنتجات الطازجة.





وتعد معالجة الأغذية وتعبئتها من الطرق الرئيسية لدخول البلاستيك في السلسلة الغذائية البشرية.





وقال الدكتور نيليس: "يمكن أن يكون الطعام الطازج على سبيل المثال خالياً من البلاستيك عند قطفه أو اصطياده لكنه فعلياً يحتوي على مواد بلاستيكية عندما يحين وقت تعبئته وإرساله للمستهلك".



ووجدت الورقة البحثية أن النظم الزراعية تتأثر بشكل متزايد باللدائن الدقيقة والنانوية، مما أثار مخاوف بشأن سلامة الأغذية العالمية وأمنها.





ويدخل البلاستيك أيضاً إلى التربة من خلال المواد الصلبة الحيوية المستخدمة كسماد الذي يتم استخراجه عبر معالجة مياه الصرف الصحي، والتي يمكن أن تحتوي على جزيئات بلاستيكية ناجمة عن غسل الملابس الاصطناعية.





وقال الدكتور نيليس: "هناك مؤشرات واضحة على أن اللدائن الدقيقة يمكن أن تغير بنية التربة، كما أنها قد تؤثر على إنتاج المحاصيل".





وفي حين أن الدراسة لم تبحث في كيفية تأثير اللدائن الدقيقة السامة على صحة الإنسان، إلا أنها وجدت فجوات معرفية كبيرة فيما يتعلق بتأثيرها وقياسها، لا سيما في مجال الزراعة.





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