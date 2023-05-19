جدة في الـ 95 من العمر تصارع الموت بعد صعقها من قبل الشرطة في نيو ساوث ويلز

قالت المفوضة كارين ويب إن شرطة نيو ساوث ويلز تتعامل مع حادثة صعق جدة تبلغ من العمر 95 عاماً ومصابة بالخرف من قبل أحد عناصرها "بجدية بالغة".

WOMAN NSW POLICE TASER

A supplied image obtained on Friday, May 19, 2023, of Clare Nowland. A NSW Police officer has been taken off active duty after a 95-year-old woman suffering from dementia and on a walking frame was tasered at a nursing home. Source: Supplied / SUPPLIED/PR IMAGE

النقاط الرئيسية
  • شرطة نيو ساوث ويلز تقول إنها تتعامل مع حادثة صعق جدة تبلغ من العمر 95 عاماً ومصابة بالخرف من قبل أحد عناصرها "بجدية بالغة
  • كلير ناولاند تصارع الموت بعد أن اتصل العاملون في دار رعاية المسنين في نيو ساوث ويلز بالشرطة صباح الأربعاء عندما شكوا بأنها تحمل سكين مطبخ
  • وجدت الشرطة صعوبة في نزع السلاح منها قبل أن يسحب أحدهم مسدس الصعق الكهربائي ويقوم بصعقها
تصارع كلير ناولاند الموت بعد أن اتصل العاملون في دار رعاية المسنين في نيو ساوث ويلز بالشرطة صباح الأربعاء عندما شكوا بأنها تحمل سكين مطبخ.

ووجدت الشرطة صعوبة في نزع السلاح منها قبل أن يسحب أحدهم مسدس الصعق الكهربائي ويقوم بصعقها.

انهارت نولاند، التي كانت معروفة في المجتمع المحلي ويُعتقد أنها كانت موجودة في دار Yallambee Lodge بالقرب من Cooma منذ حوالي خمس سنوات، وأصيبت بجروح خطيرة.
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ووصفت شرطة نيو ساوث ويلز الحادث في البداية بأنه "تفاعل" بين الشرطة والمرأة لكن المفوض ويب يوم الجمعة شددت على أن الشرطة تتفهم خطورة الموقف.

أضافت، "نتعاطف مع العائلة في هذا الوقت العصيب".

"أتفهم وأشارك اهتمامات المجتمع وأؤكد لكم أننا نتعامل مع هذه المسألة بمنتهى الجدية".

وأكدت أنه يجري التحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته.
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وقال رئيس مجلس الحريات المدنية في نيو ساوث ويلز، جوش بالاس، إن الشرطة لا ينبغي أن تستخدم مسدسات الصعق الكهربائي على الأشخاص الضعفاء الذين يعانون من الخرف أو أزمات تتعلق بالصحة العقلية.

الجدير بالذكر أنYallambee Lodge عبارة عن منشأة تضم 40 سريراً مصممة للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم الاعتناء بأنفسهم في منازلهم، وفقاً للموقع الإلكتروني للمجلس.

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نشر في: 19/05/2023 2:57pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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