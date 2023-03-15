أربعة من كل خمسة أستراليين يعيدون النظر في خطط سفرهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة

النقاط الرئيسية بحث جديد يشير إلى أن أربعة من كل خمسة من المصطافين الأستراليين يعيدون النظر في خطط سفرهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة

أدى ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم المتزايد إلى انخفاض احتمالية سفر 48 في المائة من الأشخاص إلى الخارج في الأشهر الـ 12 المقبلة

بالنسبة للذين ما زالوا يسافرون، سيحجز نصفهم تقريباً في فنادق أرخص، في حين أن 36 في المائة سيقضون رحلة أقصر

وجد البحث الذي أجرته YouGov أنه بينما كان 87 في المائة من الأستراليين يخططون للسفر في وقت ما هذا العام، فإن 83 في المائة قالوا إنهم سيحتاجون لتقليل الإنفاق.





وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم المتزايد إلى انخفاض احتمالية سفر 48 في المائة من الأشخاص إلى الخارج في الأشهر الـ 12 المقبلة، بينما يقل احتمال سفر 37 في المائة من الأستراليين بين الولايات.





بالنسبة للذين ما زالوا يسافرون، سيحجز نصفهم تقريباً في فنادق أرخص، في حين أن 36 في المائة سيقضون رحلة أقصر ولن يحصل واحد من كل 10 على تأمين سفر.



تم إجراء الاستطلاع الذي شمل أكثر من 1,000 شخص من قبل شركة Southern Cross Travel Insurance التي قالت رئيسته التنفيذية جو ماكولي، إنه بينما تسبب كوفيد-19 في تعطيل السفر في السنوات السابقة، أصبحت ميزانيات الأسرة الآن العامل الأهم.





وقالت: "ليس من المستغرب بعد الإغلاق أن يكون الأستراليون ما زالوا راغبين بشدة في السفر ورؤية العالم".





"لكن ارتفاع تكلفة المعيشة يؤثر على الأستراليين في جميع المجالات والسفر ليس استثناءً، لذلك من المفهوم أن الأستراليين سيبحثون عن طرق لخفض التكاليف بينما لا يزالون يحاولون القيام بهذه الرحلات".



على الرغم من تفاقم تكلفة المعيشة، كانت هناك زيادة بنسبة 22 في المائة في عدد الأستراليين الذين يتطلعون للسفر إلى الخارج، مقارنة بالعام السابق.





في الوقت نفسه، قال 77 في المائة إنهم يخططون لقضاء عطلة في ولايتهم الأصلية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.





يأتي ذلك فيما يتوجه المزيد من الأستراليين إلى المناطق الريفية لقضاء العطلات مع تزايد تكلفة المعيشة.





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