ضغوط تكاليف المعيشة تصل لأعلى مستوى لها منذ 35 عاما. فمتى تنفرج الأزمة؟

النقاط الرئيسية: قال بنك الاحتياط الأسترالي إنه يتوقع الآن أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 8 في المائة في وقت لاحق من هذا العام

كانت الزيادة 0.25 نقطة مئوية يوم الثلاثاء متماشية مع ما توقعته غالبية البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا

قال الدكتور لوي إن رفع سعر الفائدة كان قرارًا "ضروريًا" لضمان إدارة العرض والطلب في أستراليا بشكل مناسب

يتوقع بنك الاحتياط الأسترالي (RBA) أن يصل التضخم إلى ذروته عند مستوى أعلى مما كان متوقعًا من قبل حيث رفع معدل النقد الرسمي ربع نقطة مئوية مما يمهد الطريق للبنوك لزيادة أسعار الفائدة.





في تموز (يوليو) توقع محافظ البنك المركزي فيليب لوي أن التضخم - زيادة واسعة في أسعار السلع والخدمات - سيرتفع إلى 7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) قبل أن يبدأ في الانخفاض. لكن في بيان يوم الثلاثاء قال بنك الاحتياط الأسترالي إنه يتوقع الآن أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 8 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.





جاء ذلك في الوقت الذي رفع فيه بنك الاحتياط الأسترالي سعر الفائدة النقدي الرسمي إلى أعلى مستوى في تسعة أعوام ونصف العام عند 2.85 في المائة مرتفعًا من 2.6 في المائة. وهذا هو الارتفاع السابع على التوالي منذ مايو عندما كان معدل السيولة عند مستوى قياسي منخفض.



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يقوم بنك الاحتياط الأسترالي بذلك لخفض معدل التضخم الذي بلغ 7.3 في المائة في ربع سبتمبر.





كانت الزيادة 0.25 نقطة مئوية يوم الثلاثاء متماشية مع ما توقعته غالبية البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا. كان بنك Westpac هو الوحيد الذي توقع زيادة في معدل السيولة بمقدار 0.5 نقطة مئوية.





متى سيبدأ التضخم في الانخفاض؟





مساء الثلاثاء في حفل عشاء على مجلس إدارة بنك الاحتياط الأسترالي وصف محافظ البنك المركزي فيليب لوي التضخم بأنه "آفة" "تزيد من عدم المساواة ... وتقوض مستويات معيشتنا".





كشف الدكتور لوي أن مجلس الإدارة ناقش زيادة الألم الذي يلحق بالعائلات وكذلك الضرر الذي يلحقه التضخم بالناس والاقتصاد.





وقال: "أتفهم أن أسعار الفائدة المرتفعة اللازمة للسيطرة على التضخم غير مرحب بها من قبل كثير من الناس".





وقال إن أستراليا قد تخاطر بركود حاد ما لم يواصل بنك الاحتياط الأسترالي التصرف "بقوة" للتغلب على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة.





إذا تحققت توقعات التضخم القصوى للبنك المركزي البالغة 8 في المائة فسيكون ذلك أعلى معدل شهده الأستراليون منذ 35 عامًا.



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في بيان صدر عقب قرار رفع سعر الفائدة يوم الثلاثاء قال الدكتور لوي إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 4.75 في المائة بحلول العام المقبل ويستمر في الانخفاض إلى ما يزيد قليلاً عن 3 في المائة في عام 2024.





وقال إنه سيكون هناك نمو أبطأ في الطلب على السلع وستنخفض بعض أسعار السلع وستبدأ مشاكل سلاسل التوريد العالمية المستمرة الناجمة عن جائحة COVID-19 في التراجع.





كما قال الدكتور لوي إن رفع سعر الفائدة كان قرارًا "ضروريًا" لضمان إدارة العرض والطلب في أستراليا بشكل مناسب للوصول إلى معدل التضخم المستهدف من قبل بنك الاحتياط الأسترالي البالغ 2-3 في المائة.





وقال إن "المجلس يظل حازما في تصميمه على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف وسيفعل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".





كم ستزداد أقساط الرهن العقاري بعد ارتفاع سعر الفائدة الأخير؟





يُظهر تحليل RateCity أن رفع 0.25 نقطة مئوية سيدفع الأقساط الشهرية لأعلى بمقدار 74 دولارًا لحامل الرهن العقاري بقيمة 500000 دولار مع بقاء 25 عامًا على القرض.





وقد مرر NAB بالفعل رفع سعر الفائدة بالكامل لعملاء قروض الإسكان ورفع أقساط السداد الشهرية لأصحاب الرهن العقاري متغير السعر اعتبارًا من 11 نوفمبر.





بالمقارنة مع الارتفاعات المسبقة في مايو يقوم صاحب الرهن العقاري نفسه الآن بدفع 760 دولارًا إضافية شهريًا على الدفعات. تنبأ بنك الاحتياط الأسترالي أيضًا بالمزيد من الارتفاعات في سعر الفائدة في المستقبل.





قالت كبيرة الاقتصاديين في CreditorWatch أنيكي تومسون إن الارتفاع الأخير في سعر الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي خلال فترة عيد الميلاد المزدحمة عادة.





وقالت تومسون إن هناك عدة علامات على وجود مشاكل اقتصادية في عام 2023.





ووصف وزير الخزانة جيم تشالمرز الارتفاع الأخير بأنه "يوم صعب للأستراليين" ، وقال إن التضخم هو "التحدي الأكبر" للاقتصاد.





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