هل يمكن أن تصل صواريخ كوريا الشمالية إلى أستراليا؟

النقاط الرئيسية القوات الأسترالية ستشارك على الأرجح في وضع ما بعد الصراع

الولايات المتحدة تحت تهديد أكبر من أستراليا

تعهّدت واشنطن وطوكيو وسيول الأحد بردّ "قوي وحازم" على أي اختبار نووي سابع قد تجريه بيونغ يانغ

قال مالكولم ديفيس، كبار المحللين في إستراتيجيات الدفاع في معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي، لأس بي أس انه من غير المحتمل أن تهاجم كوريا الشمالية أستراليا، وأن الولايات المتحدة تحت تهديد أكبر.





"بالتأكيد يمكن للصواريخ الباليستية العابرة للقارات التابعة لكوريا الشمالية أن تصل إلى أستراليا وتحمل رؤوسًا نووية، لكن من غير المرجح أن تهاجم بيونغ يانغ أستراليا".





"صواريخهم الباليستية العابرة للقارات موجودة بالفعل لردع الولايات المتحدة أو مهاجمتها. ثانيًا، فيما يتعلق بالصراع مع كوريا الشمالية، نحن جزء من قيادة الأمم المتحدة في شبه الجزيرة، ولكن من غير المرجح أن نتورط بشدة في القتال من البداية."





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وقال ديفيز إن القوات الأسترالية ستشارك على الأرجح في وضع ما بعد الصراع.





"بالتأكيد يمكننا إرسال قوات جوية وبحرية لدعم الولايات المتحدة في أي صراع، لكن من المرجح أن نرسل قوات برية في أعقاب ذلك لتحقيق الاستقرار في الوضع وفرض السلام".





تم الاتصال بوزارة الدفاع الأسترالية للتعليق على مدى استعدادها لهجمات صاروخية بعيدة المدى محتملة من القوات الأجنبية.





تعهّدت واشنطن وطوكيو وسيول الأحد بردّ "قوي وحازم" على أي اختبار نووي سابع قد تجريه بيونغ يانغ.





وأثارت سلسلة التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية مخاوف من أن تجري الدولة المنعزلة اختبارًا نوويًا سابعًا قريبًا.





وأجرى الرئيس الأميركي محادثات مع اليابان وكوريا الجنوبية في بنوم بنه الأحد، عشية اجتماع صعب بين بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ سيحاول فيه بايدن الضغط على شي لكبح نظام كيم جونغ أون.





وصدر عن بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول بيان مشترك يدينون فيه الاختبار الكوري الشمالي الأخير الذي تخلله إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.





وجاء في البيان أنهم "يؤكدون مجددًا أن أي اختبار نووي لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية سيُقابَل بردّ قوي وحازم من المجتمع الدولي".





والتقى المسؤولون الثلاثة على هامش قمة شرق آسيا في العاصمة الكمبودية.







وأضاف البيان "أكّد الرئيس بايدن أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان وجمهورية كوريا الجنوبية صارم ومعزز بمجموعة كاملة من القدرات بما فيها القدرات النووية".





ويلتقي بايدن شي على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الاندونيسية الاثنين.





الصين هي الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ ويقول المسؤولون الأميركيون إن بايدن لن يقدم مطالب لشي، لكنه سيحذره من أن استمرار البرنامج الصاروخي والنووي سيعني أن الولايات المتحدة ستزيد من وجودها العسكري في المنطقة، وهو ما تعارضه بكين بشدة.





تحذر سيول وواشنطن منذ أشهر من أن بيونغ يانغ مستعدة لإجراء تجربة نووية جديدة في أي وقت، ستكون السابعة في تاريخها.





وشدد البيان المشترك على أن "باب الحوار ما زال مفتوحا"، داعيا كوريا الشمالية إلى العودة لطاولة المفاوضات.





التقى كيم ثلاث مرات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم.





وتعهد الزعماء الثلاثة في بيانهم المشترك المعنون "إعلان بنوم بنه" بالعمل معا لتعزيز قوتهم الرادعة.





وأضاف البيان "يعتزم القادة تبادل البيانات الخاصة بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ بشكل آني لتحسين قدرة كل دولة على رصد وتقييم التهديد الذي تشكله الصواريخ".





وصرح المستشار الأميركي للأمن القومي جايك ساليفان للصحافيين بأن "كوريا الشمالية لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة فقط، ولا (كوريا الجنوبية) واليابان فقط، بل أيضًا للسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها".



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