تعرفوا على أكبر ثلاث أسباب للوفيات في أستراليا العام الماضي

توفي ما يقرب من 10000 أسترالي بسبب COVID-19 العام الماضي، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا التي يكون فيها مرض معدي من بين أكبر خمس أسباب للوفيات.

لافتة مكتوب عليها «منطقة كوفيد» في المستشفى.

ارتفع معدل وفيات COVID-19 العام الماضي بمقدار 23.7 حالة وفاة لكل 100 ألف منذ عام 2021 و 24.5 منذ عام 2020. Source: AAP / Peter Byrne

النقاط الرئيسية
  • إنها المرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا التي يكون فيها مرض معدي ضمن الأسباب الخمسة الرئيسية للوفاة في أستراليا
  • في عام 1970، كانت الأنفلونزا والالتهاب الرئوي السبب الرئيسي الخامس للوفاة
  • كما ارتفع معدل وفيات COVID-19 العام الماضي بمقدار 23.7 حالة وفاة لكل 100 ألف منذ عام 2021
برز COVID-19 كواحد من أكثر الأمراض فتكًا في أستراليا، ولا تتفوق عليه سوى أمراض القلب والخرف.

توفي ما يقرب من 10000 أسترالي - 9859 شخصًا - بسبب الفيروس العام الماضي وساهم COVID-19 في 2782 حالة وفاة أخرى، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة يوم الأربعاء.

إنها المرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا التي يكون فيها مرض معدي ضمن الأسباب الخمسة الرئيسية للوفاة في أستراليا.
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في عام 1970، كانت الأنفلونزا والالتهاب الرئوي السبب الرئيسي الخامس للوفاة، بينما ظلت أمراض القلب السبب الرئيسي منذ عام 1968.

وقد صرح مكتب الإحصاء: «هذه هي المرة الأولى منذ عام 2006 التي يحدث فيها تغيير في الأسباب الخمسة الرئيسية».

«في عام 2006، دخل الخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر، المراكز الخمسة الأولى، متجاوزًا سرطان الأمعاء.»

كما ارتفع معدل وفيات COVID-19 العام الماضي بمقدار 23.7 حالة وفاة لكل 100 ألف منذ عام 2021، وبمقدار 24.5 منذ عام 2020.
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وبلغ متوسط عمر أولئك الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس 85.8 سنة، وهو ما يمثل 5.2 في المائة من جميع الوفيات.

شكل الرجال أكثر من نصف وفيات COVID-19. حدث معظمها خلال إحدى موجات أوميكرون المتعددة للوباء.

وقال مكتب الإحصاء إن ما يقرب من نصف الذين ماتوا بسبب الفيروس أصيبوا بالتهاب رئوي نتيجة للعدوى.

شكلت أمراض القلب 9.8 في المائة من وفيات عام 2022 بينما شكل الخرف - بما في ذلك مرض الزهايمر - تسعة في المائة.

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نشر في: 28/09/2023 8:37am
المصدر: AAP
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