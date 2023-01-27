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أستراليا تعطي موافقتها على لقاح من إنتاج شركة فايزر لمكافحة متحورات أوميكرون

هذه هي التحديثات الأسبوعية لكوفيد-19 في أستراليا.

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People at Harbour Bridge in Sydney, Australia. Credit: Sergi Reboredo/Sipa USA

النقاط الرئيسية
  • العلماء الأستراليون يطلقون المرحلة التالية من تطوير لقاح كوفيد-19 المضاد للمتحورات
  • منظمة الصحة العالمية تعلن أن كوفيد-19 لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً
  • يملك متحور XBB.1.5 قدرة على الهروب من الجهازي المناعي بشكل أكبر من متحورات أوميكرون الأخرى لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بثلاث جرعات
منحت إدارة السلع العلاجية الأسترالية الموافقة المؤقتة على لقاح كوفد-19 الثنائي التكافؤ من شركة فايزر والذي يستهدف متحورات BA.4 و BA.5 لاستخدامه كجرعة معززة للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر.

وتم إعطاء موافقة مؤقتة على لقاح فايزرالخاص بمتحور أوميكرون BA.1 في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

ويستمر عدد الحالات الأسبوعية الجديدة بالانخفاض في الولايات والأقاليم الأسترالية.

يوم الجمعة، أعلنت نيو ساوث ويلز عن 7,653 حالة أسبوعية جديدة منكوفيد-19 مقارنة بـ 9,062 حالة الأسبوع السابق. كذلك أعلنت فيكتوريا عن 3,446 حالة مقارنة بـ 4,912 في الأسبوع السابق.
على صعيد متصل، انتقل العلماء في معهد UNSW RNA ومعهد Garvan للأبحاث الطبية ومعهد Kirby إلى المرحلة التالية من تطوير لقاح كوفيد-19 المضاد للمتحورات.

ومن المتوقع أن يبدأوا التجارب السريرية بحلول نهاية العام.

وسوف ينتهي شرط تحديث الجرعات المعززة بمجرد تطوير هذا اللقاح المضاد للمتحورات والموافقة على استخدامه.

وتعمل الولايات المتحدة على منح مواطنيها جرعة معززة واحدة سنوياً.
من جهة أخرى، ذكرت حكومة فيكتوريا المواطنين أنه بإمكانهم الحصول على رزمتين مجانيتين من فحص كوفيد السريع لأنفسهم ورزمتين لكل أسرة من مجالسهم المحلية.

ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أو لمقدمي الرعاية لهم الحصول على ما يصل إلى أربع حزم.

وتتابع منظمة الصحة العالمية حالياً أربعة سلالات من المتحور أوميكرون.
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وقالت منظمة الصحة العالمية إن سلالة XBB.1.5 تتمتع بميزة النمو والهروب من الجهاز المناعي بشكل أكبر من متحورات أوميكورن الأخرى لدى الأفراد الذين تم تطعيمهم بثلاث جرعات من لقاحات mRNA.

ومع ذلك، لا توجد علامات مبكرة على زيادة شدة المرض نتيجة الإصابة بهذا المتحور.

وأعلنت أكثر من 50 دولة عن المتحور، حيث سجلت الولايات المتحدة (75%) والمملكة المتحدة (9.9%) وكندا (3%) أكبر عدد من الحالات.

وقضت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية يوم الخميس بأن كوفيد-19 لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.
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نشر في: 27/01/2023 1:23pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: SBS
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