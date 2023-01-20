السلطات الصحية تدرس إعطاء جرعة خامسة من اللقاح فيما تستعد أستراليا لزيادة بإصابات كوفيد في فصل الشتاء

النقاط الرئيسية طوّر باحثون من جامعة كوينزلاند بخاخاً سطحياً يمكنه قتل فيروس كوفيد والبكتيريا المميتة

يمكن أن تصل وفيات كوفيد في الصين إلى ذروتها عند 36,000 حالة وفاة في اليوم

أعلنت نيو ساوث ويلز عن انخفاض بنسبة 32.5% في حالات كوفيد الأسبوعية

قال وزير الصحة مارك بتلر إن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات تستعد لتزايد حالات كوفيد-19 في الشتاء.





وصرّح لشبكة ABC، "بينما ننتقل إلى نسيان وأيار وحزيران، ونواجه ما يواجهه النصف الشمالي من الكرة الأرضية في الوقت الحالي، نحتاج للتفكير أولاً في جرعة معززة إضافية".





وقال بتلر إن الحكومة الفيدرالية تنتظر المشورة بشأن جرعة خامسة من المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتطعيم.





الجدير بالذكر أن الجرعة الخامسة متاحة حالياً للبالغين المصابين بنقص المناعة الشديد. ومع ذلك، يمكن أن توصي المجموعة الاستشارية بتوسيع المعايير لتشمل المزيد من الأشخاص.



ودعا باتلر المشاركين في سيدني وورلد برايد 2023 - وهو مهرجان عالمي للمثليين من المقرر إقامته في أستراليا الشهر المقبل، التفكير بالحصول على لقاح الجدري mpox.





وتعتقد الحكومة أن أكثر من 500 ألف شخص سيحضرون الاحتفالات على مدار 17 يوماً.





وقال الوزير في بيان "مع بدء موسم الاحتفالات، يؤدي ذلك لاحتمال زيادة حالات الإصابة بمرض الجدري (المعروف سابقاً باسم جدري القرود)".







وسجلت هيئة الصحة في نيو ساوث ويلز انخفاضاً بنسبة 32.5% في حالات كوفيد-19 الأسبوعية يوم الجمعة.





وقالت إن الإصابات بالمتحور XBB.1.5، الذي تم وصفه بأنه أكثر المتحورات قابلية للانتقال حتى الآن، لا ترتفع حالياً في الولاية.



وعيّنت غرب أستراليا ثلاثة خبراء مستقلين لإجراء مراجعة حول إدارة الوباء في الولاية والاستجابة لها.





وقالت كوينزلاند إن الموجة الرابعة من كوفيد-19 في الولاية قد انتهت رسمياً.





وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الصحة ستيفن مايلز إن مستويات انتقال العدوى في الولاية منخفضة.



من جهة أخرى، طوّر باحثون من جامعة كوينزلاند بخاخاً سطحياً يمكنه قتل فيروس كوفيد-19 والبكتيريا المميتة.





ويمكن أن يظل الرذاذ، الذي تجري إدارة السلع العلاجية تقييماً حول استخدامه في التنظيف التجاري، فعالاً لمدة 24 ساعة.





وتعمل خمس منظمات بحثية أسترالية وشريكان في القطاع الصحي على إنتاج عقار مضاد للفيروسات خاص بكوفيد-19.





ومن المتوقع أن يمنع هذا الدواء المضاد للفيروسات جميع متحورات أوميكورن التي تتكاثر في الخلايا البشرية. ومن المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية هذا العام.



وتعتقد شركة التوقعات المستقلة Airfinity أن تصل حالات كوفيد-19 في الصين إلى 4.8 مليون حالة يومياً والوفيات إلى 36,000 حالة بين 13-27 كانون الثاني/يناير.





وأعرب الرئيس شي جين بينغ عن مخاوفه بشأن الانتشار السريع لكوفيد في المناطق الريفية.





وقال في رسالة التهنئة بمناسبة العام الجديد مساء الأربعاء، "إنني قلق للغاية بشأن المناطق الريفية والمزارعين. المرافق الطبية ضعيفة نسبياً في المناطق الريفية، وبالتالي فإن الوقاية صعبة والمهمة شاقة".





اقرأ عن لقاحات كوفيد-19 بلغتك





ابحث عن عيادة اختبار كوفيد-19



سجل نتائج RAT الخاصة بك :



قبل أن تتوجه إلى خارج أستراليا، تحقق من أحدث متطلبات السفر والإرشادات.





إليك بعض المساعدة في فهم مصطلحات كوفيد-19 بلغتك.



