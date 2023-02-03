النقابات الأسترالية تؤكد: "أصحاب العمل ملزمون قانوناً بالحفاظ على سلامة الموظفين من كوفيد-19"

النقاط الرئيسية تستمر حالات كوفيد-19 الأسبوعية الجديدة بالانخفاض في أستراليا

إدارة السلع العلاجية تنفي التقارير الإعلامية التي تثير تساؤلات حول دقة فحوصات كوفيد السريعة

تنهي الولايات المتحدة إعلانات الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 في 11 أيار/مايو

تستمر حالات كوفيد-19 الأسبوعية الجديدة والوفيات والاستشفاء والدخول لوحدات العناية المركزة في الانخفاض في جميع الولايات والأقاليم الأسترالية.





يوم الجمعة، أعلنت نيو ساوث ويلز عن 6,567 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقارنة بـ 7,653 إصابة في الأسبوع السابق.





كذلك شهدت فيكتوريا 3,056 حالة هذا الأسبوع مقارنة بـ 3,446 في الأسبوع السابق.



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وقالت كبيرة المسؤولين الطبيين في نيو ساوث ويلز، الدكتور كيري شانت، إن جميع المؤشرات تظهر أن الولاية قد تقترب من نهاية الموجة الحالية.



من جهتها ذكّرت النقابات الأسترالية أصحاب العمل أنه لا يزال لديهم التزامات قانونية للحفاظ على سلامة الجميع.





وقالت: "يظل كوفيد خطراً حقيقياً على مكان العمل والمجتمع. وتنص قوانين مكان العمل بوضوح على أن صاحب العمل لديه التزام قانوني بالحفاظ على سلامتك في العمل".



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة أن أكثر من 5,000 نزيل في مرافق رعاية المسنين أصيبوا بكوفيد-19 منذ بداية الوباء.





على صعيد آخر، نفت إدارة السلع العلاجية تقارير إعلامية تثير تساؤلات حول دقة فحوصات كوفيد السريعة المتداولة حالياً.





وقالت الإدارة إن علماءها، ومعهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة والمختبر المرجعي الوطني، أكدوا أن الفحوصات السريعة المعتمدة للاستخدام في أستراليا تفي بالمعايير العالمية للدقة على النحو الذي حددته منظمة الصحة العالمية.



وأضافت، "ثلاثة فقط من الفحوصات السريعة لم تمتثل للحد الأدنى من المتطلبات وتم سحبها من السوق الأسترالية".



وقالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 انخفضت على مستوى العالم في الأيام الـ 28 الماضية.





وشهدت منطقة غرب المحيط الهادئ، التي تضم أستراليا، انخفاضاً بنسبة 81 في المائة في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، لكنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 173 في المائة في الوفيات.





وسجلت الصين والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة والبرازيل أعلى معدل وفيات على مستوى البلاد.





من جهة أخرى، ستنهي الولايات المتحدة إعلانات الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 في 11 أيار/مايو، والتي تسمح للأمريكيين بتلقي الاختبارات واللقاحات والعلاجات مجاناً.





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