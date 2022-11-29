سفينة سياحية على متنها تفشي كوفيد 19 تبحر إلى فيكتوريا

النقاط الرئيسية: من غير الواضح بالضبط عدد الحالات في Grand Princess التي يمكن أن تحمل ما يقرب من 4000 راكب وطاقم

قالت وزيرة الصحة في فيكتوريا ماري آن توماس إنها تتوقع أن تظل أي حالات على متن السفينة بعيدة عن بقية المجتمع

يُطلب من الركاب المصابين بالفيروس العزل لمدة خمسة أيام

من المقرر أن تبحر سفينة سياحية تحمل تفشي COVID-19 على متنها إلى فيكتوريا.





ومن غير الواضح بالضبط عدد الحالات في Grand Princess التي يمكن أن تحمل ما يقرب من 4000 راكب وطاقم ومن المقرر أن تصل إلى ملبورن يوم الخميس.





وقالت متحدثة باسم Princess Cruises في بيان: «مثل العديد من شركات السياحة الأخرى، تأثرنا أيضًا بالموجة الرابعة الحالية في جميع أنحاء أستراليا».





وقالت وزيرة الصحة في فيكتوريا ماري آن توماس إنها تتوقع أن تظل أي حالات على متن السفينة بعيدة عن بقية المجتمع.



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وقالت للصحافيين «هذا هو أهم شيء».





«نحن نعلم الآن أن هناك العديد من حالات COVID التي لا يتم احتسابها أو الإبلاغ عنها.»





يتم تطعيم حوالي 95 في المائة من الضيوف على متن سفن Princess Cruises مع تخصيص الخمسة في المائة المتبقية من الأماكن لأولئك الذين لديهم إعفاءات طبية.





يُطلب من الركاب المصابين بالفيروس العزل لمدة خمسة أيام ويجب على مخالطيهم المقربين إجراء اختبار كل يوم قبل مغادرة مقصورتهم.



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وقال متحدث باسم Hunter New England Health إنه كان من المقرر أن ترسو سفينة Grand Princess في نيوكاسل يوم الثلاثاء، لكن مشغلي السفينة قرروا بدلاً من ذلك تحويل السفينة إلى الميناء الأصلي في ملبورن.





وقالوا: «قبل اتخاذ القرار، طبقت وحدة الصحة العامة في منطقة هانتر نيو إنجلاند للصحة المحلية (HNELHD) بروتوكولات الساحل الشرقي وغرب أستراليا للرحلات البحرية، وطلبت اختبار جميع الركاب قبل النزول، بعد أن تم إبلاغهم بوجود عدد كبير من حالات COVID-19 على متن السفينة».



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