متجر "ديفيد جونز" يعود مجددا إلى أحضان أستراليا في صفقة يشوبها الغموض

النقاط الرئيسية شركة استثمارية أسترالية تستحوذ على متاجر ديفيد جونز في صفقة غامضة

اشترت شركة وولورثس سلسلة المتاجر في عام 2014 مقابل 2 مليار دولار

من المتوقع أن تتم الصفقة بالكامل في مارس المقبل

أعلنت شركة أنكوراج كابيتال بارتنرز الأسترالية يوم الاثنين أنها ستستحوذ على العلامة التجارية التي يبلغ عمرها 185 عامًا بعد اتفاق مع شركة وولورثس هولدينغز ليمتد المالك السابق ومقرها في جنوب إفريقيا على إتمام الصفقة.





هذا وقد اشترت Woolworths سلسلة متاجر ديفيد جونز في عام 2014 مقابل 2.1 مليار دولار، لكن لم تكشف أي من المجموعتين عن قيمة البيع.



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وساد الغموض القيمة النهائية للصفقة، حيث أشارت العديد من التقارير الاقتصادية إلى تعرض المالك السابق لخسائر كبرى اضطرته للتخلي عن العلامة التجارية الأسترالية الشهيرة مقابل مبلغ متواضع.





ووفقا لتحليل صحيفة الفاينانشيال ريفيو الاقتصادية، تشير التوقعات إلى أن الصفقة قد تمت في حدود 500-600 مليون دولار، أي بنحو 50% أقل من القيمة التي دفعتها شركة وولورثس في عام 2014.





ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بنهاية آذار/مارس من العام المقبل.





وأشار متحدث باسم أنكوراج إلى أن الشركة ستعمل عن كثب مع سكوت فيف، الرئيس التنفيذي لديفيد جونز، بشأن تحول العلامة التجارية إلى الملاك الجدد.



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وقال المتحدث: "تحت إشراف هذا الفريق، أصبح ديفيد جونز الآن مشروعا مربحا وقادرا على تحمل تكاليفه، ونحن متفائلون بنجاح المرحلة القادمة لديفيد جونز بصفته متجر المستقبل في أستراليا".





"تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية الاستثمار في أنكوراج وسجلها الناجح في تنفيذ عمليات الاستحواذ المعقدة".





"يتمتع متجر ديفيد حونز بتاريخ حافل، وقيمة هائلة للعلامة التجارية وأصول لا مثيل لها بما في ذلك مبيعات التجزئة الجذابة، وقاعدة عملاء مخلصين، وموظفين متفانين".





من ناحيته، أشار فيف إلى أن أنكوراج تشارك رؤية الشركة الأم حول الكيفية التي ستظهر بها المتاجر في المستقبل.





وقال: "معًا، نرى العديد من الفرص لتحسين القيمة والابتكار في أعمال ديفيد جونز مع دخولنا مرحلة جديدة من النمو".



