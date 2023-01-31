إجازة العنف المنزلي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من هذا الأسبوع

النقاط الرئيسية اعتباراً من هذا الأسبوع، يمكن للعمال الحصول على أجرهم الكامل أثناء إجازة العنف المنزلي والعائلي

يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ يوم الأربعاء ويمنح العمال بدوام كامل وبدوام جزئي إجازة مدفوعة الأجر تصل إلى 10 أيام

تم منح الشركات الصغيرة فترة سماح حتى 1 آب/أغسطس لتطبيق التغييرات

يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ يوم الأربعاء ويمنح العمال بدوام كامل وبدوام جزئي إجازة مدفوعة الأجر تصل إلى 10 أيام.





وتغطي الترتيبات الجديدة ما لا يقل عن سبعة ملايين عامل، بعدما كانت إجازة العنف المنزلي خمسة أيام من غير مدفوعة الأجر.





وتم منح الشركات الصغيرة فترة سماح حتى 1 آب/أغسطس لتطبيق التغييرات.



ولن تظهر الإجازة على إيصال دفع العمال لأسباب تتعلق بالخصوصية.





وقال وزير العلاقات في مكان العمل توني بيرك إنه من المهم منح الأشخاص الذين يواجهون العنف، ولا سيما النساء، فرصة الحصول على إجازة دون معاناة مالية.





وقال بيرك: "يجب ألا يضطر العمال أبداً للاختيار بين سلامتهم وأجورهم".



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.









يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







