إجازة العنف المنزلي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من هذا الأسبوع

سيتمكن العمال من الحصول على أجرهم الكامل أثناء إجازة العنف المنزلي والعائلي اعتباراً من هذا الأسبوع.

Domestic Violence

تغطي الترتيبات الجديدة ما لا يقل عن سبعة ملايين عامل، بعدما كانت إجازة العنف المنزلي خمسة أيام من غير مدفوعة الأجر. Credit: Public Domain

النقاط الرئيسية
  • اعتباراً من هذا الأسبوع، يمكن للعمال الحصول على أجرهم الكامل أثناء إجازة العنف المنزلي والعائلي
  • يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ يوم الأربعاء ويمنح العمال بدوام كامل وبدوام جزئي إجازة مدفوعة الأجر تصل إلى 10 أيام
  • تم منح الشركات الصغيرة فترة سماح حتى 1 آب/أغسطس لتطبيق التغييرات
يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ يوم الأربعاء ويمنح العمال بدوام كامل وبدوام جزئي إجازة مدفوعة الأجر تصل إلى 10 أيام.

وتغطي الترتيبات الجديدة ما لا يقل عن سبعة ملايين عامل، بعدما كانت إجازة العنف المنزلي خمسة أيام من غير مدفوعة الأجر.

وتم منح الشركات الصغيرة فترة سماح حتى 1 آب/أغسطس لتطبيق التغييرات.
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ولن تظهر الإجازة على إيصال دفع العمال لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وقال وزير العلاقات في مكان العمل توني بيرك إنه من المهم منح الأشخاص الذين يواجهون العنف، ولا سيما النساء، فرصة الحصول على إجازة دون معاناة مالية.

وقال بيرك: "يجب ألا يضطر العمال أبداً للاختيار بين سلامتهم وأجورهم".
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نشر في: 31/01/2023 11:37am
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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