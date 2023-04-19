أستراليا تستعد لكسوف الشمس غداً: هذا ما يجب أن تحذروا منه!

النقاط الرئيسية يعد كسوف الشمس مشهداً مذهلاً، ولكن يحذر الخبراء الأشخاص الذين يرغبون بمشاهدة الحدث أن الخيار الأكثر أماناً هو تجنب النظر إلى الكسوف مباشرة بالعين المجردة

ستكون بلدة إكسماوث ومنطقة نينغالو الساحلية في شمال غرب أستراليا أفضل الأماكن لمشاهدة ذلك المنظر المدهش

يُنصح الأشخاص الذين يفكرون في مشاهدة الكسوف بتبني عدد من تدابير السلامة لتقليل مخاطر تعرضهم للأشعة فوق البنفسجية من الشمس

يعد كسوف الشمس مشهداً مذهلاً، ولكن يحذر الخبراء الأشخاص الذين يرغبون بمشاهدة الحدث غداً الخميس 20 نيسان/أبريل أن الخيار الأكثر أماناً هو تجنب النظر إلى الكسوف مباشرة بالعين المجردة.





ستكون بلدة إكسماوث ومنطقة نينغالو الساحلية في شمال غرب أستراليا أفضل الأماكن لمشاهدة ذلك المنظر المدهش، لكن طبيب العيون في معهد Lions Eye Institute، الدكتور هيسوم رازافي، قال إنه يجب على الناس تجنب النظر إلى الكسوف دون اتخاذ احتياطات السلامة.





"لا تنظر أبداً مباشرة إلى الكسوف بالعين المجردة تحت أي ظرف من الظروف".





"إذا نظرت إلى الشمس بالعين المجردة، تخاطر بإلحاق ضرر دائم لعينيك".



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يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، أما أثناء الكسوف الجزئي، فيغطي القمر الشمس جزئياً فقط.



في أي وقت يمكنني رؤية الكسوف في أستراليا؟

في 20 نيسان/أبريل، ستكون إكسماوث هي المكان الوحيد في أستراليا الذي يشهد كسوفاً كلياً، حيث يحجب القمر الشمس لمدة 58 ثانية من الساعة 11:29:48 صباحاً (بالتوقيت الرسمي لغرب أستراليا)، وفقاً لحسابات وكالة الفضاء الأسترالية. ومن المتوقع أن يتوافد حوالي 40 ألف شخص إلى البلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2,500 شخص لحضور هذا الحدث.



يوجد أيضاً مسار لتتبع الكسوف بطول 250 كيلومتراً على طول منطقة نينغالو الساحلية يعتبر قريباً بدرجة كافية للحصول على رؤية جيدة للكسوف في شكله الجزئي.





ويستمر الكسوف الجزئي لفترة أطول، من الساعة 10:04:31 صباحاً حتى 1:02:34 مساءً (بالتوقيت الرسمي لغرب أستراليا)، وسيكون مرئياً في جميع أنحاء أستراليا.





في داروين، سيتم تغطية 81% من الشمس في الساعة 1:52:28 مساءً بالتوقيت المحلي وفي بيرث، سيتم تغطية 71 في المائة من الشمس في الساعة 11:20:30 صباحاً (بالتوقيت الرسمي لغرب أستراليا). أما في سيدني، سيغطي القمر 10 في المائة من الشمس في الساعة 2:28:56 مساءً (بتوقيت شرق أستراليا) وفي ملبورن ، سيتم تغطية 11 في المائة من الشمس في الساعة 2:09:05 (بتوقيت شرق أستراليا).



Where the eclipse is viewable as a percentage of totality. Source: Google / ningalooeclipse.com

لماذا يعتبر كسوف الشمس شديد الخطورة؟

يُنصح الأشخاص الذين يفكرون في مشاهدة الكسوف بتبني عدد من تدابير السلامة لتقليل مخاطر تعرضهم للأشعة فوق البنفسجية من الشمس.





وأعلنت وزارة الصحة في غرب أستراليا بأن المشاهدة غير المباشرة للكسوف هي الخيار الأكثر أماناً.





وتقول الوزارة إن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء كسوف الشمس يمكن أن يتسبب في فقدان دائم للبصر، مع العلم أن الأطفال والمراهقين هم الأكثر عرضة لأضرار أشعة الشمس ولا يوجد علاج لها.



وقال الدكتور رضوي إن الاهتمام الواسع بمراقبة الحدث يعني زيادة خطر إصابة الأشخاص بأضرار في العين.





وقال: "هناك اهتمام طبيعي من المجتمع العلمي والجمهور بمشاهدة هذا الحدث النادر".





"إنه مشهد مذهل ويجب مشاهدته بأمان".



كيف يمكنني مشاهدة الكسوف بأمان؟

أحد الخيارات هو استخدام ما يسمى بنظارات الكسوف، والتي تستخدم مرشحات شمسية متخصصة للحماية من تلف العين.





ويتم تشجيع الأشخاص على شرائها من متاجر موثوقة للتأكد من استيفائها لمعايير السلامة الخاصة بالنظارات المستخدمة للنظر مباشرة إلى الشمس.





ويُنصح أيضاً بفحص النظارات للتأكد من عدم تلفها أو خدشها وبأنها تعمل بشكل جيد.



Eclipse-viewing glasses are an option for people to view the event. Credit: Ian Hitchcock/Getty Images الخيار الآخر هو مشاهدة الكسوف بشكل غير مباشر، والذي يقول الخبراء إنه الطريقة الوحيدة لضمان الحماية من تلف العين.





ويمكن القيام بذلك من خلال ما يُعرف عادةً بتقنية الإسقاط ذي الثقب.





ويتضمن ذلك قطع ثقب في قطعة من الورق أو جهاز عرض من الورق المقوى، ورفعها إلى السماء، والسماح لضوء وظل الكسوف بالمرور على الأرض أو قطعة أخرى من الورق.





ويمكن أن يسمح ذلك برؤية تأثير الكسوف من خلال الإسقاط، فيما يدير الشخص ظهره للكسوف.



People observe a solar eclipse using "pinhole projector" technique. Source: Anadolu / via Getty Images وتشمل الخيارات الأخرى مشاهدة الكسوف بالبث المباشر أو استخدام تلسكوب مع مرشح شمسي خاص.







كما حذر الخبراء من استخدام النظارات الشمسية وخوذات اللحام والكاميرات التي لا توفر حماية كافية للعين.









وقال الدكتور ستيوارت هندرسون من الوكالة الأسترالية للحماية من الإشعاع والسلامة النووية، إنه بسبب خطر تلف العين، أوصت الوكالة بعدم التعرض لأي شكل من أشكال المشاهدة المباشرة للكسوف، حتى مع نظارات الكسوف.







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