القوات الجوية الأسترالية تجلي عشرات العائلات السودانية والكثيرون ما زالوا ينتظرون

هبطت طائرة من السودان تقل 36 أسترالياً مع عائلاتهم، بالإضافة إلى مواطنين من ست دول أخرى بأمان في قبرص الليلة الماضية.

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More than 190 Australians and their families have been successfully evacuated from Sudan since the conflict began three weeks ago. Source: AAP / ANP/Sipa USA

النقاط الرئيسية:
  • نجحت القوات الجوية الأسترالية في إجلاء 36 أستراليًا مع عائلاتهم.
  • هرب أكثر من 190 أسترالياً من الدولة الأفريقية منذ بدء الصراع قبل ثلاثة أسابيع.
  • قالت بيني وونج إن الحكومة ستدرس إرسال مساعدات للسودان من خلال ميزانية المساعدات الإنسانية.
هرب أكثر من 190 أسترالياً وعائلاتهم من السودان الذي يشهد أشد الصراعات، بعد أن ساعدت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية RAAF في إجلاء المواطنين خلال الليل.

انضمت RAAF إلى جهود الإجلاء الدولية برحلة تقل 36 أسترالياً مع عائلاتهم، بالإضافة إلى مواطنين من ست دول أخرى، حطت بأمان إلى قبرص.
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قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن الوضع الأمني خطير ومتقلب وإن السلطات على اتصال بالأستراليين المسجلين لإجلائهم، إذ لا يزال هناك العديد من الأستراليين.
Sudan
In this photo provided by Maheen S , smoke fills the sky in Khartoum, Sudan, near Doha International Hospital on Friday, April 21, 2023. The Muslim Eid al-Fitr holiday, typically filled with prayer, celebration and feasting — was a somber one in Sudan, as gunshots rang out across the capital of Khartoum and heavy smoke billowed over the skyline. (Maheen S via AP) Credit: AP
يذكر أن أستراليا ليس لديها سفارة في السودان، حيث توجد أقرب سفارة لها في مصر. كما تم إرسال مسؤولين قنصليين خارجيين إلى بعثات في جيبوتي وجدة وقبرص والقاهرة.
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كما أضافت السناتور وونغ إن تركيز الحكومة ينصب على إجلاء مواطنيها حالياً، لكنها ستنظر في المساعدات من خلال ميزانية المساعدة الإنسانية.

في حين دخل الصراع في السودان أسبوعه الثالث، اتفقت الأطراف المتنازعة على هدنة لمدة سبعة أيام حيث شدد الرئيس سلفا كير على أهمية محادثات السلام. وقد تسببت هذه الحرب في نزوح 100 ألف شخص وخلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

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نشر في: 3/05/2023 12:09pm
تقديم: Ruba Mansour
المصدر: SBS

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