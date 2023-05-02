"الاستجابة لم تكن على قدر الكارثة": سودانيون أستراليون يحثون الحكومة على الإسراع في تقديم العون

Key Points الوزير المساعد لوزيرة الخارجية يجتمع مع ممثلين عن الجالية السودانية

مطالبات من الجالية بتسريع المساعدات

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة النزوح من السودان

حذرت الأمم المتحدة من احتمال وصول عدد النازحين من السودان إلى أكثر من 800 ألف شخص مع استمرار الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة، في وقت لم تصمد فيه اتفاقيات الهدنة بين الطرفين مع اتهام كل طرف للآخر بانتهاكها.





وقال منسق الطوارئ في المفوضية العليا للاجئين Brice Degla إن عدم قدرة مجموعات الإغاثة على الوصول إلى أكثر الناس تضررا وحاجة سوف يفاقم من الأزمة الإنسانية، خاصة مع حلول موسم الامطار.





وفي أستراليا أ صدر الوزير المساعد لوزيرة الخارجية السيد Tim Watts بيانا في 27 نيسان أبريل ، قال فيه إنه اجتمع مع ممثلين عن الجالية السودانية في استراليا للاستماع إلى مخاوفهم ولمناقشة جهود الحكومة الاسترالية لتسهيل خروج المواطنين السودانيين وعائلاتهم من السودان. وقال إن الاجتماع كان مثمرا وشكر ممثلي الجالية على مشاركته بتقييهم للوضع، ومقترحاتهم لاتخاذ خطوات للمساعدة.





وأضاف البيان أن الحكومة الأسترالية تدين أعمال العنف في جميع أنحاء السودان والتي أسفرت عن مقتل مئات الأبرياء.



وقال بيان الوزير : "لا تزال الحالة الأمنية شديدة التقلب والخطورة. من خلال العمل مع الشركاء ، نقوم بتسهيل مغادرة المواطنين الأستراليين وعائلاتهم من السودان. وقد غادر الآن ما يقرب من 70 أستراليًا السودان بأمان".





كما وتدعو أستراليا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الحالي ووقف الأعمال العدائية ومنع المزيد من إراقة الدماء التي لا داعي لها. وقال البيان إن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد للمضي قدما للشعب السوداني.





عن الأوضاع الحالية ودور أستراليا في وقف العنف وإجلاء مواطنيها، تحدثنا مع المسؤول الإعلامي في لجنة دعم الثورة السودانية بأستراليا السيد راشد أنور، الذي قال إن "الأوضاع الإنسانية والصحية تتفاقم فهناك شح في الغذاء والدواء والوقود، حتى أن جثامين المقاتلين من الطرفين موجودة على الأرض لا تجد من يسترها".





وعبر السيد راشد أنور عن اسفه "لهذا الوضع الكارثي" معتبرا أن الاستجابة الدولية "لم تكن على قدر الكارثة".





"نتذكر كيف أن أستراليا ساعدت وكانت من أول المبادرين فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، ما الفرق بين الإنسان الأوكراني والإنسان السوداني، وما وضع هؤلاء الناس الموجودين في السودان، آلاف ينامون في العراء، إلى متى سننتظر؟"





وقال السيد راشد أنور إن "استراليا كانت بطيئة الاستجابة، من أبطأ الدول في مساعدة السودان والسودانيين، راينا كيف قامت الولايات المتحدة وبريطانيا والدول العربية بإجلاء رعاياها".



أما بيان الوزير المساعد لوزيرة الخارجية الأسترالية تيم واتس، فقال إن "وزارة الشؤون الخارجية والتجارة قد أرسلت موظفين قنصليين إضافيين إلى جيبوتي وجدة وقبرص والقاهرة ، لدعم الأستراليين وعائلاتهم في السودان ، وكذلك أولئك الذين غادروا بالفعل".





وأضاف البيان: "يعمل مركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدة الأستراليين قدر الإمكان ، وقد قامت وزارة الخارجية والتجارة بدمج ضابط في مركز الأزمات في المملكة المتحدة لضمان التنسيق مع تخطيط الإخلاء في المملكة المتحدة".





ونصحت وزارة الخارجية في بيانها بأن أفضل طريقة لتلقي المعلومات حول خيارات مغادرة السودان هي أن يقوم الأشخاص بتسجيل بياناتهم في بوابة التسجيل عبر الإنترنت .





وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة إنها تتواصل مباشرة مع المسجلين بشأن الخيارات المحتملة لمغادرة السودان عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني.





يمكن أيضًا لأي فرد من أفراد المجتمع لديه مخاوف بشأن سلامة أفراد الأسرة الأسترالية والأصدقاء في السودان تسجيل بياناتهم من خلال موقع Smartraveller الإلكتروني أو الاتصال بمركز الطوارئ القنصلية على 1300555135 في أستراليا أو 612613305 + خارج أستراليا.





وقال السيد راشد أنور إن الأمور لم تكن يوما سهلة في الحروب والنزاعات لكنه دعا استراليا إلى الضغط "للإيقاف الفوري لإطلاق النار وإجلاء مواطنيها".





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