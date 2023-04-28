شروط إتقان اللغة الانجليزية في المجالات الطبية في أستراليا: هل هي تعجيزية للمهاجرين؟

النقاط الرئيسية مطالبات بتسهيل شروط اجتياز امتحان اللغة الانجليزية للممرضين القادمين من الخارج

ناطق باسم وزارة الصحة ورعاية المسنين قال إن الكفاءة في اللغة الإنجليزية هي أحد المتطلبات الأساسية للممرضين المسجلين في أستراليا

البروفسور أحمد الربيعي ينصح القادمين الجدد بالانخراط في المجتمع الأوسع بسرعة والاقتراب من الوسط الطبي والدورات التدريبية المتاحة

يدور الحديث في أستراليا عن نقص عدد الممرضين والاطباء وعن ضرورة استقدام متخصصين في القطاع الطبي من الخارج. هناك عقبات كثيرة أمام القادمين الجدد لناحية معادلة الشهادات، منها اجتياز امتحان اللغة.





ودعا أستراليون لديهم خبرة سنوات في قطاع الرعاية الصحية إلى تغييرات في متطلبات امتحان اللغة الإنجليزية عند التقدم للحصول على إجازة للعمل في قطاع التمريض، كممرضين مسجلين، قائلين إن مهارات التواصل التي حصلوا عليها من خلال العمل كافية لقيامهم بالوظيفة.



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وفي ظل النقص الحالي في اليد العاملة يقول ممرضون قدموا من الخارج إن على أستراليا أن تخفف من المتطلبات الخاصة باللغة الإنجليزية، كما فعلت بريطانيا منذ أكثر من 10 سنوات. وشكا ممرضون أتموا دراستهم في الخارج باللغة الإنجليزية من أن عليهم الخضوع لامتحان اللغة في استراليا.





عن هذا الموضوع تحدثنا مع البروفسور أحمد الربيعي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والناظور والمحاضر في كلية الطب في جامعة نيو ساوث ويلز، ورئيس جمعية الأكاديميين العراقيين في أستراليا ونيوزلندا وسكرتير الجمعية الطبية العراقية الاسترالية، وعضو الهيئة الإدارية للمنتدى الأسترالي للجامعيين العراقيين.





قال البروفسور أحمد الربيعي إن "الصعوبات تشمل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وليس فقط الممرضين".





وأضاف بأن الصعوبات قائمة للجميع.





"خاصة أولئك الذين يأتون من مجتمعات غير ناطقة بالانجليزية، وهذا يشكل لهم صعوبة كبيرة تنعكس على المختص الذي لن يستطيع الحصول على عمل دون اجتياز الامتحان، وهذا يؤثر على عملية استقراره في أستراليا حيث أنه يصبح منشغلا بتعزيز اللغة، لكن انشغالات الاستقرار الأخرى تؤثر بدورها على قدرته في اجتياز الامتحان".





تتطلب الشروط الحالية من الذين يودون أن يصبحوا ممرضين مسجلين أن يجتازوا مستوى عال من الامتحانات. فعلى سبيل المثال ، في اختبار IELTS (نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي) ، يجب على المرشحين تحقيق الحد الأدنى من الدرجة السابعة Band Seven في كل من المكونات الأربعة للقراءة والاستماع والكتابة والتحدث. الدرجة القصوى في IELTS هي Band Nine.



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من جهته قال ناطق باسم وزارة الصحة ورعاية المسنين في رسالة الكترونية لأس بي أس إن الكفاءة في اللغة الإنجليزية هي أحد المتطلبات الأساسية للمرضين المسجلين في أستراليا، وعلى المرشحين أن يبرهنوا على كفاءتهم بطرق مختلفة، للتأكد من أن مهاراتهم اللغوية كافية لممارسة المهنة.







ويرى البروفسور أحمد الربيعي أنه من الضروري للقادمين الجدد "أن يسعوا للاندماج السريع في المجتمع الأوسع والاقتراب من الوسط الطبي والجمعيات والالتحاق بالدورات التدريبية المتاحة للوصول إلى الهدف المنشود وإيجاد عمل بتخصصهم".





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