ارتفاع أسعار البيض بشكل غير مسبوق: فهل من بدائل تغنيك عن استخدامه؟

نقاط رئيسية: ارتفاع أسعار البيض بشكل غير مسبوق.

فوائد البيض واستخداماته

البحث عن بدائل صحية أرخص من البيض.

هل هذه البدائل يمكن أن تغنيك عن تناول البيض؟



لقد شهدت الفترة الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار البيض ولذلك يبحث الكثير منا عن بدائل أرخص.





هل يمكن أن نستبدل البيض المسلوق أو المقلي بأي بديل آخر؟ بالطبع لا ولكن يمكن للكثير من البدائل الأخرى أن تجعل الأطعمة تختمر، أو تكسب وجبتك طعمًا غنيًا، أو تربط بين المكونات. لذا جرب استخدام بعض بدائل البيض لتوفره لوجبة فطورك.



اقرأ المزيد لماذا يجب عليك غسل يديك بعد لمس البيض؟

لماذا يحظى البيض بشعبية كبيرة؟





يعد البيض من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية. فهو غني بالبروتينات والفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين د وغيرها من الفيتامينات والمعادن.



كما أن البيض أيضًا متعدد الاستخدامات حيث نستخدمه في إعداد الكثير من الأطعمة اللذيذة والحلويات والصلصات والمشروبات، ناهيك عن أهميته في وجبة الإفطار.





ولكن ما هي البدائل المقترحة التي يمكن أن تجربها؟





مياه البقوليات (أكوافابا)



أكوافابا هو المياه المتبقية بعد طهي البقوليات مثل الحمص لأنه يحتوي على أكثر النكهات حيادية.





الخل والباكينج صودا



خلط ملعقة صغيرة من الباكينج صودا مع ملعقة كبيرة من الخل يمكن أن يحل محل البيض في معظم المخبوزات. ويعتبر هذا بديلاً رخيصاً جداً، ولكن نجاحه قد يكون محدودًا بحسب ثقل المكونات المتبقية. كما أن قيمتة الغذائية منخفضة جدًا.



اقرأ المزيد الشيف جمال حسنين وطريقة تحضير حلويات غربية عديدة من عجينة واحدة

بدائل البيض التجارية



تتوافر بدائل البيض التجارية في معظم محلات السوبر ماركت، وهي رخيصة جدًا مقارنة بالبيض، وذات عمر افتراضي طويل كما أنها سهلة الاستخدام. وهذه البدائل عادةً ما تحتوي على أنواع مختلفة من النشويات مثل بروتين البطاطس والبازلاء (التي تعمل كعوامل تخمير). ويوصى باستخدامها في المخبوزات. ومع ذلك، فإن لها قيمة غذائية منخفضة جدًا مقارنة بالبيض.





يمكن أيضاً استخدام بذور الكتان وبذور الشيا والفاكهة المهروسة فمثلاً يستخدم الموز المهروس أو عصير التفاح كبدائل للبيض.





يمكنك تجربة بدائل البيض للوصول إلى البديل الذي تفضله.



