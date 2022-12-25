إصابة 27 مشجعا في انهيار مدرج بصالة حسن مصطفى خلال مباراة الكأس السوبر المصرية في كرة السلة

النقاط الرئيسية: نهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى بضاحية 6 اكتوبر جنوب القاهرة وإصابة 27 مشجعا لنادي الاتحاد السكندري

ة الصحة والسكان الدفع بـ21 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار المدرج الرياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى

توقفت المباراة في الربع الثالث وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد السكندري 67-45

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحصر المبدئي يشير إلى "إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها اصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، و9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة".





وأكدت وزارة الصحة والسكان الدفع بـ21 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار المدرج الرياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.





واعلن مدير الصالة مصطفى هدهود في الوهلة الاولى في تصريحات تلفزيونية ان عدد الحالات المصابة وصل الى 9 حتى الان بينهم حالة خطرة.



اقرأ المزيد إليك المحلات والأعمال المفتوحة في أنحاء أستراليا في يوم عيد الميلاد

وقرر الاتحاد المصري للعبة إلغاء المباراة نظرا لتدافع رجال الاسعاف ورجال الامن لنقل المصابين الى المستشفيات.





وتوقفت المباراة في الربع الثالث وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد السكندري 67-45.





وفوجئ الحضور بسقوط السور الحديد وجزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري، وهرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير، كما توافدت عربات الإسعاف.



GIZA, EGYPT - DECEMBER 25: A part of the tribune falls down during the Egypt Basketball Super Cup match between Al Ittihad Alexandria and Al Ahli, at Hassan Moustafa Sports Hall in Giza, Egypt on December 25, 2022. Fans tried to save the people who were under the destroyed part. Some of them were injured in the incident. Stringer / Anadolu Agency (Photo by STRINGER / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP) Credit: STRINGER/Anadolu Agency via AFP واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري للعبة قرار الإلغاء، حرصا على سلامة الجماهير واللاعبين، دون الإعلان عن موعد استكمال المباراة أو إعادتها بالكامل.





وأعلن المتحدث عن وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي لبرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدي البلد ان سبب الإصابات هو "سقوط الستاند (المنصة) الحديدية الخاصة بكاميرات التصوير بسبب تدافع نحو 500 مشجع من جماهير الاتحاد كانوا متواجدين في المدرج"، مشيرا إلى أن "الاصابات حتى الان بسيطة والامور مستقرة".





وكانت صالة حسن مصطفى تم افتتاحها قبل عامين لاستضافة نهائيات كأس العالم التي نظمتها مصر مطلع عام 2021.



وكلف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لجنة مُشكلة من مجموعة من قيادات الوزارة والاستشاريين الهندسيين وعدد من المستشارين القانونيين بالتوجه إلى الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر لبحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار الفاصلة بمدرج الصالة.





ووجه وزير الرياضة بمراجعة كافة تفاصيل الواقعة، والتعرف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الفاصل الحديدي، واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة، مع الاطمئنان على كافة الجماهير التي كانت متواجدة خلال المباراة، وتوفير كل ما يلزم من تدابير وإجراءات طبية للمصابين.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



