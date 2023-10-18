أول رحلة إجلاء للأستراليين العالقين في إسرائيل تهبط في مطار سيدني

عاد المزيد من الأستراليين الذين تم إجلاؤهم من تل أبيب إلى أرض الوطن، حيث تتطلع الحكومة الفيدرالية إلى تأمين ممر آمن للذين ما زالوا عالقين بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

AUSTRALIANS ISRAEL EVACUATIONS

Michael and Leemore Landis and their daughter Libby are welcomed home by Micheal’s mother and father Alan and Judy Landis after arriving at Sydney International Airport on a DFAT repatriation flight from Israel, Sydney, Tuesday, October 17, 2023. Australians are arriving home on the first of two repatriation flights organised by the Australian Government, the second flight is expected tomorrow. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

هبطت في سيدني مساء الثلاثاء طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية قادمة من دبي وعلى متنها أكثر من 200 شخص، بينهم أستراليون ومزدوجو الجنسية.

ومن المقرر أن تغادر رحلة أخرى لكوانتاس لندن مساء الثلاثاء بالتوقيت الأسترالي، وتهبط في سيدني مساء الأربعاء، وعلى متنها 200 شخص آخرين.
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ولا يزال ما لا يقل عن 45 أسترالياً محاصرين في غزة التي تعاني من نقص حاد في المياه والكهرباء والوقود والغذاء بعد أن فرضت إسرائيل حصاراً كاملاً على القطاع.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن الوضع الإنساني في المنطقة "مريع"، مؤكدة دعمها للجهود المبذولة لتمكين العالقين من عبور الحدود خارج غزة.

وقالت للبرلمان يوم الثلاثاء "وضع الاستراليين في غزة وعائلاتهم في الداخل محزن للغاية."

"إننا نبذل كل ما في وسعنا لدعم عمل الولايات المتحدة ومصر وآخرين لفتح معبر رفح الحدودي للأغراض الإنسانية، بما في ذلك مرور المدنيين.
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وأضاف: "للأسف، لم تنجح الجهود المبذولة لتأمين المرور حتى الآن، على الرغم من المحاولات العديدة".

وقال وونغ إن الحكومة تخطط بالفعل لتأمين إقامة وسفر الأستراليين في غزة إذا تم تأمين المرور الآمن عبر المعبر الحدودي.

وكانت الحكومة قد طلبت من المواطنين في السابق الانتقال إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، في حالة فتح ممر إنساني، ولكن ليس هناك ما يضمن حدوث ذلك أو المدة التي قد يظل فيها الممر مفتوحاً.

وأكدت وزيرة الخارجية أيضاً أن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ قامت بتفعيل خطط من شأنها تقديم المساعدة للعائدين إلى أستراليا في رحلات الإجلاء.

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نشر في: 18/10/2023 12:55pm
المصدر: SBS

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