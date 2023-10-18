أول رحلة إجلاء للأستراليين العالقين في إسرائيل تهبط في مطار سيدني

هبطت في سيدني مساء الثلاثاء طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية قادمة من دبي وعلى متنها أكثر من 200 شخص، بينهم أستراليون ومزدوجو الجنسية.





ومن المقرر أن تغادر رحلة أخرى لكوانتاس لندن مساء الثلاثاء بالتوقيت الأسترالي، وتهبط في سيدني مساء الأربعاء، وعلى متنها 200 شخص آخرين.



اقرأ المزيد أستراليا تنعي أول ضحية لها في أحداث غزة

ولا يزال ما لا يقل عن 45 أسترالياً محاصرين في غزة التي تعاني من نقص حاد في المياه والكهرباء والوقود والغذاء بعد أن فرضت إسرائيل حصاراً كاملاً على القطاع.





وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن الوضع الإنساني في المنطقة "مريع"، مؤكدة دعمها للجهود المبذولة لتمكين العالقين من عبور الحدود خارج غزة.





وقالت للبرلمان يوم الثلاثاء "وضع الاستراليين في غزة وعائلاتهم في الداخل محزن للغاية."





"إننا نبذل كل ما في وسعنا لدعم عمل الولايات المتحدة ومصر وآخرين لفتح معبر رفح الحدودي للأغراض الإنسانية، بما في ذلك مرور المدنيين.



اقرأ المزيد مظاهرات في أنحاء أستراليا دعماً لفلسطين ومناشدات لرفع الحصار عن غزة

وأضاف: "للأسف، لم تنجح الجهود المبذولة لتأمين المرور حتى الآن، على الرغم من المحاولات العديدة".





وقال وونغ إن الحكومة تخطط بالفعل لتأمين إقامة وسفر الأستراليين في غزة إذا تم تأمين المرور الآمن عبر المعبر الحدودي.





وكانت الحكومة قد طلبت من المواطنين في السابق الانتقال إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، في حالة فتح ممر إنساني، ولكن ليس هناك ما يضمن حدوث ذلك أو المدة التي قد يظل فيها الممر مفتوحاً.





وأكدت وزيرة الخارجية أيضاً أن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ قامت بتفعيل خطط من شأنها تقديم المساعدة للعائدين إلى أستراليا في رحلات الإجلاء.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.



