شركة ميتا تحذ: "أكثر من 400 تطبيق تم أنشاؤه لسرقة بياناتك"

النقاط الرئيسية: شركة ميتا تطلق تحذير من بعض التطبيقات التي تخترق بيانات المستخدمين

قامت متاجر التطبيقات بحذف مئات التطبيقات الضارة منذ تحذير ميتا

ميتا توصي بحذف التطبيق وإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة اذا لاحظ المستخدم تأثير لحسابته من أي تطبيق

قامت شركة ميتا الأم لفيسبوك بتحذير Apple و Google أن أكثر من 400 تطبيق تم تصميمها لسرقة البيانات الشخصية من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص.





ويُقال للمستخدين أن يكونوا حذرين من بعض تطبيقات تحرير الصور أو تطبيقات الأبراج أو تعقب اللياقة البدنية، من بين تطبيقات أخرى كثيرة.





وفي بيان صدر مساء الجمعة، قالت شركن ميتا إن أبحاثها وجدت أن المئات من تطبيقات iOS و Android قد تم تصنيعها لتهديد تفاصيل تسجيل الدخول إلى الفيسبوك للمستخدمين.





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قامت كل من Apple و Google بإزالة تطبيقات البرامج الضارة من متاجر التطبيقات الخاصة بهما منذ أن أبلغت Meta عنها.



وكتب ديفيد أرغانوفش و راين فيكتوري من شركة ميتا في بيان: "نشجع الأشخاص على توخي الحذر عند تنزيل تطبيق جديد يطلب بيانات اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي ويقدم خطوات عملية لمساعدة الأشخاص على البقاء في أمان".





وجاء الإعلان من ميتا، المعروف سابقاً باسم فيسبوك، بعد أسبوع واحد فقط من اختراق المعلومات الشخصية لما يقرب من 10 ملايين أسترالي في خرق ضخم لبيانات أوبتس.





وحذرت ميتا من أنه بمجرد حصول المتسلل على تفاصيل تسجيل دخول شخص ما على Facebook، يمكنه الوصول الكامل إلى حسابه، بما في ذلك مراسلة أصدقائه والحصول على معلوماتهم الخاصة.



ما نوع التطبيقات التي يجب أن تبحث عنها؟

فيما يلي بعض التطبيقات التي كشفت ميتا أنه يجب عليك الحذر منها:



تطبيقات تحرير الصور التي تسمح المستخدمين إلى "تحويل صورهم إلى رسوم متحركة"

الشبكات الخاصة الافتراضية التي يتم الإعلان عنها لتعزيز سرعة التصفح أو الوصول إلى المواقع المحجوبة

خدمات الهاتف، مثل التطبيقات التي تعمل على زيادة سطوع المصباح اليدوي الموجود بالهاتف الذكي

الألعاب التي تروج للرسومات عالية الدقة

تطبيقات الأبراج أو تعقب اللياقة البدنية

تطبيقات الأعمال أو إدارة الإعلانات التي تدعي توفير ميزات لم يتم العثور عليها بعد في التطبيقات الرسمية بواسطة منصات التكنولوجيا الأخرى.

ماذا يمكنك أن تفعل أيضا؟

تنصح ميتا المستخدمين أيضاً بالبحث عن التطبيقات التي تتطلب بيانات اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى التطبيق، للتحقق من المراجعات السلبية للتطبيق قبل تنزيله، وتقييم ما إذا كان التطبيق قد حقق الميزات التي وعد بها في متجر التطبيقات.



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هل تأثرت؟

إذا لاحظ المستخدم تأثره بتطبيق ما، فإن ميتا توصي بحذف التطبيق وإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة به، كما توصي بعدم إعادة استخدام كلمة مرور عبر مواقع ويب متعددة.





وكما توصي بتشغيل التحقق بخطوتين من تسجيل الدخول(two-factor authentication)، بالإضافة إلى تشغيل الإشعارات التي تنبهك إذا قام شخص ما بالوصول إلى حسابك.





يمكنك العثور على قائمة تطبيقات البرامج بالضغط على الرابط التالي.







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