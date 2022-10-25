هذا ما ستحصل عليه العائلات الأسترالية في الميزانية الأولى لحكومة ألبانيزي

ميزانية حكومة ألبانيزي وضعت شعاراً لها هو "ميزانية صديقة للعائلات"، فهل ستحصل العائلات الأسترالية على ما يخفف عنها أعباء الضائقة الاقتصادية؟

Australia Budget

A man and a child arrive at a daycare facility in Sydney, Tuesday, Oct. 25, 2022. Source: AAP / Rick Rycroft/AP

النقاط الرئيسية
  • تم تخصيص 4.7 مليار دولار في الميزانية على مدى أربع سنوات لتقليل كلفة رعاية الأطفال لـ 1.26 مليون عائلة تمثل 96% من إجمالي العائلات الأسترالية
  • كشفت الحكومة عن 531 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتغطية كلفة تمديد إجازة الوالدين المدفوعة إلى 26 أسبوعاً بحلول عام 2026
  • أعلن تشالمرز عن برنامج وطني جديد من المقرر أن تسهم فيه الحكومة الفيدرالية بمبلغ 350 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتعزيز المعروض من المنازل ميسورة التكلفة بمعدل 10,000 اعتباراً من العام 2024
قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن حكومته تسعى لخفض أعباء المعيشة عن العائلات الأسترالية بطريقة مسؤولة تضمن عدم خروج التضخم عن السيطرة.

وفي هذا الإطار، تم تخصيص 4.7 مليار دولار في الميزانية على مدى أربع سنوات لتقليل كلفة رعاية الأطفال لـ 1.26 مليون عائلة تمثل 96% من إجمالي العائلات الأسترالية.

كما تم الكشف عن 531 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتغطية كلفة تمديد إجازة الوالدين المدفوعة إلى 26 أسبوعاً بحلول عام 2026.
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ومن الإجراءات التي ستؤثر إيجاباً عن ميزانية العائلات خطط الحكومة لتقليل كلفة الطاقة عبر دعم مصادر الطاقة المستدامة كبديل عما تسميه الحكومة العمالية عقوداً من الفوضى في قطاع الطاقة التي تتحمل مسؤوليتها حكومات الائتلاف المتعاقبة بحسب وزير الخزانة.

وفي هذا الإطار سيتم طرح حزمة إصلاحية قيمتها 67 مليون دولار لتحديث قطاع الطاقة بالتعاون مع الولايات والمقاطعات، وتعزيز الرقابة على أسواق الغاز لمنع الاستغلال غير المشروع.

وكان قد تم خلال الأسبوع الماضي الإعلان عن استثمارات جديدة بقيمة 6 مليار دولار في البنية التحتية للطاقة على الساحل الشرقي، كجزء من صندوق إعادة توصيل الطاقة الوطني البالغة قيمته 20 مليار دولار.
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وعلى صعيد دعم الأسر في قطاع المساكن وتأمين منازل للأستراليين بتكلفة معتدلة، أعلن تشالمرز عن برنامج وطني جديد من المقرر أن تسهم فيه الحكومة الفيدرالية بمبلغ 350 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتعزيز المعروض من المنازل ميسورة التكلفة بمعدل 10,000 اعتباراً من العام 2024. وتطمح الخطة لتأمين مليون منزل جديد من خلال الشراكة مع الحكومات المحلية والمستثمرين وقطاع البناء في أستراليا.

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نشر في: 25/10/2022 8:33pm
By Nassif Khoury
المصدر: SBS

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