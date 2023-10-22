تحذيرات من حرائق مدمرة في الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز

Key Points تحذيرات من حرائق الغابات بسبب الظروف الجوية الصعبة في نيو ساوث ويلز

حظر إشعال النيران للحفاظ على السلامة

جهود كبيرة للإطفاء لمواجهة الحرائق الكبرى

يطلب من السكان في ساحل الشمالي لولاية نيو ساوث ويلز البقاء يقظين، حيث تشكل الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة تهديدًا جديًا بتصاعد الحرائق في المنطقة.





تواجه حالياً مناطق واسعة في الولاية حظرًا تامًا لإشعال النيران، مع استمرار جهود رجال الإطفاء في محاولة السيطرة على حريق ويلي ويلي، الذي امتدت مساحته لتصل إلى 28,000 هكتارًا غرب مدينة كيمبسي، وحريق آخر في منطقة وايز كريك شرق هات هيد.



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وحذر نائب مفوض خدمة الإطفاء الريفية، بيتر ماكيكني، من أن الظروف الحالية المميزة بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة والجفاف، بالإضافة إلى الرياح الشديدة، تنذر بحرائق كبيرة.





وقال ماكيكني في مقابلة مع شبكة ABC News صباح الأحد: "كان كلا الحريقين يمثلان تحديًا حقيقيًا لرجال الإطفاء طوال الأسبوع".



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إن هذه الظروف الصعبة تجعل عمل رجال الإطفاء على الأرض أمرًا صعبًا للغاية، وتبقى العديد من الحرائق مستمرة في التهديد المستمر.



