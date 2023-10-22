تحذيرات من حرائق مدمرة في الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز

تحذيرات من حرائق الغابات في ساحل نيو ساوث ويلز حيث الرياح والحرارة تشكل تهديد وسط حظر لإشعال النيران وجهود مكثفة للإطفاء.

BUSHFIRES NSW KEMPSEY

A supplied image obtained on Wednesday, October 18, 2023, of Fire Crews from Woolgoolga Fire and Rescue deployed to help contain the fires west of Kempsey, NSW, on Tuesday, October 17, 2023. (AAP Image/Supplied by Woolgoola Fire and Rescue) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: SUPPLIED/PR IMAGE

Key Points
  • تحذيرات من حرائق الغابات بسبب الظروف الجوية الصعبة في نيو ساوث ويلز
  • حظر إشعال النيران للحفاظ على السلامة
  • جهود كبيرة للإطفاء لمواجهة الحرائق الكبرى
يطلب من السكان في ساحل الشمالي لولاية نيو ساوث ويلز البقاء يقظين، حيث تشكل الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة تهديدًا جديًا بتصاعد الحرائق في المنطقة.

تواجه حالياً مناطق واسعة في الولاية حظرًا تامًا لإشعال النيران، مع استمرار جهود رجال الإطفاء في محاولة السيطرة على حريق ويلي ويلي، الذي امتدت مساحته لتصل إلى 28,000 هكتارًا غرب مدينة كيمبسي، وحريق آخر في منطقة وايز كريك شرق هات هيد.
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وحذر نائب مفوض خدمة الإطفاء الريفية، بيتر ماكيكني، من أن الظروف الحالية المميزة بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة والجفاف، بالإضافة إلى الرياح الشديدة، تنذر بحرائق كبيرة.

وقال ماكيكني في مقابلة مع شبكة ABC News صباح الأحد: "كان كلا الحريقين يمثلان تحديًا حقيقيًا لرجال الإطفاء طوال الأسبوع".
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إن هذه الظروف الصعبة تجعل عمل رجال الإطفاء على الأرض أمرًا صعبًا للغاية، وتبقى العديد من الحرائق مستمرة في التهديد المستمر.

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نشر في: 22/10/2023 12:52pm
آخر تحديث: 22/10/2023 12:55pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS
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