لماذا الحديث الآن عن موجة من سرطان الثدي في أستراليا؟

النقاط الرئيسية يبدو أنه كان هناك مبالغة في المخاوف من أن يكون التعليق المؤقت لخدمات فحص سرطان الثدي أثناء الوباء قد أدى لموجة من الأورام المتقدمة

علقت نيو ساوث ويلز خدمات الفحص لمدة سبعة أسابيع في أوائل عام 2020 لمنع انتشار كوفيد-19

خلص الباحثون إلى أن الاختلاف البالغ 0.3 ملم ليس خطيراً من الناحية الطبية، وأنه من المحتمل أن تتجاوز أي مخاطر إضافية على فوائد الحد من عدوى كوفيد في حينه

علقت نيو ساوث ويلز خدمات الفحص لمدة سبعة أسابيع في أوائل عام 2020 لمنع انتشار كوفيد-19.





وقارنت دراسة أجراها معهد السرطان في نيو ساوث ويلز يوم الخميس متوسط حجم الورم لدى النساء اللواتي تأخر فحص التصوير الشعاعي للثدي لديهن بسبب الوباء وأولئك اللواتي لم يقمن بذلك.





بالنسبة للسيدات اللواتي انتظرن الاختبار، كان متوسط حجم الورم 16.2 ملم، مقارنة مع 15.9 ملم للواتي لم يفعلن ذلك.



وخلص الباحثون إلى أن الاختلاف البالغ 0.3 ملم ليس خطيراً من الناحية الطبية، وأنه من المحتمل أن تتجاوز أي مخاطر إضافية على فوائد الحد من عدوى كوفيد في حينه.





وكتب الباحثون: "تحليلاتنا بأثر رجعي لم تظهر أي دليل على تغيير جوهري في حجم الأورام".





ونُشرت الدراسة في مجلة أبحاث الصحة العامة والممارسة التابعة لمعهد ساكس والتي تمت مراجعتها من قبل الأقران.





ولاحظ المؤلفون أن النتائج تتماشى مع الأبحاث الدولية التي وجدت أيضاً أن الانقطاعات قصيرة المدى لفحص السرطان لم تؤد إلى موجة من التشخيصات.





ومع ذلك، أضافوا أن النتائج قد لا تعكس التجارب في الولايات والأقاليم الأسترالية الأخرى بسبب الاختلافات في قيود كوفيد وعمليات الإغلاق.



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.









يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







