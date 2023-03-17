منظمة الفيفا تنفي رعاية مجلس السياحة السعودي لكأس العالم للسيدات 2023

النقاط الرئيسية: رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لم يستبعد وجود فرص تجارية مستقبلية للدولة الخليجية في كرة القدم النسائية

تم تداول أخبار عن أن مجلس السياحة السعودي سيكون الراعي المحتمل للبطولة الموسعة التي تضم 32 فريقًا

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أدخل إصلاحات تسمح للمرأة بالسيطرة بشكل أكبر على حياتها في السنوات الأخيرة

لن تكون Visit Saudi راعية لكأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا في وقت لاحق من هذا العام بعد اعتراض الدول المضيفة أستراليا ونيوزيلندا.





لكن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لم يستبعد وجود فرص تجارية مستقبلية للدولة الخليجية في كرة القدم النسائية واتهم أستراليا بتبني «معايير مزدوجة» بشأن موقفها من المشاركة السعودية.





وقد تم تداول أخبار عن أن مجلس السياحة السعودي سيكون الراعي المحتمل للبطولة الموسعة التي تضم 32 فريقًا، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من عدد من الجهات، على الرغم من أن إنفانتينو قال إن الأمر كله كان بمثابة «زوبعة في فنجان».



جاء الغضب الأكبر من اتحاد كرة القدم الأسترالي (FA)، الذي قال إن هناك «إجماعًا ساحقًا على أن هذه الشراكة لا تتماشى مع رؤيتنا الجماعية للبطولة ولا ترقى إلى مستوى توقعاتنا».





كما انتقدت شخصيات بارزة أخرى في اللعبة الخطة، بما في ذلك نجم كأس العالم الأمريكي المخضرم أليكس مورغان، الذي قال إن الأمر لا معنى له «أخلاقيًا».





وقد صرح إنفانتينو في مؤتمر فيفا في كيغالي يوم الخميس: «كانت هناك مناقشات مع Visit Saudi، ولكن في النهاية لم تؤد إلى عقد. لذلك كانت زوبعة في فنجان.»



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«ورغم قولي هذا فإني أؤكد أن فيفا هي منظمة مكونة من 211 دولة. لا حرج في الحصول على رعاية من المملكة العربية السعودية أو الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية أو البرازيل أو الهند».





وأضاف إنفانتينو أن منتقدي الرعاية المحتملة تجاهلوا الترتيبات التجارية الموجودة بالفعل بين الشركات في المملكة العربية السعودية وأستراليا.





«عندما يتعلق الأمر بأستراليا، فإن لديهم تجارة مع المملكة العربية السعودية (بقيمة) 1.5 مليار دولار أمريكي (2.3 مليار دولار أسترالي) سنويًا. لا يبدو أن هذه مشكلة؟





«هناك معايير مزدوجة لا أفهمها حقًا."



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«لا توجد مشكلة، لا يوجد عقد، لكننا بالطبع نريد أن نرى كيف يمكننا إشراك الرعاة السعوديين، وأولئك الذين من قطر، في كرة القدم النسائية بشكل عام.





«هذا العام سنقيم كأس العالم للسيدات. يجب أن يكون هذا احتفالًا بالنساء، يجب أن يكون كذلك. ومع ذلك، هناك هذه السلبية التي تظهر دائمًا. لماذا هذا؟





«لماذا لا نحاول قليلاً التركيز على الإيجابيات».





من الجدير بالذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أدخل إصلاحات تسمح للمرأة بالسيطرة بشكل أكبر على حياتها في السنوات الأخيرة، لكن الرجال لا يزالون يحتفظون بقبضة محكمة على السلطة في المملكة.





وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم الأسترالية جيمس جونسون في بيان إن المنظمة سعيدة بالوضوح بشأن الوضع.





وقال: «نرحب بتوضيح الفيفا بشأن الرعاية السعودية».





«المساواة والتنوع والشمول هي التزامات عميقة حقًا لكرة القدم الأسترالية وسنواصل العمل الجاد مع فيفا لضمان تنظيم كأس العالم للسيدات في ضوء ذلك.





«إنه حدث تاريخي لأمتنا، حيث يعرض أعظم اللاعبات في العالم ويطور اللعبة على مستوى العالم.»





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